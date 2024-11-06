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Müge Anlı'ya Kızıyla Kavuşmak için Kaçarak Gelen Fatma Teyzenin Hikayesi Yüreğimizi Parçaladı!

Müge Anlı'ya Kızıyla Kavuşmak için Kaçarak Gelen Fatma Teyzenin Hikayesi Yüreğimizi Parçaladı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.11.2024 - 12:24

Ayşenur Yılmazer, kendisini 6 aylık bebekken terk eden annesi Fatma Sarı'yı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı anne-kızı buluşturdu ancak anne Fatma'nın oğlu tarafından şiddet ve baskıya uğratılması herkesi ekran başında ağlattı.

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Ayşenur Yılmazer, annesi Fatma Sarı'yı bulmak için bir Müge Anlı'ya katıldı. Ayşenur, annesini 30 yıldır arıyordu ve Müge Anlı, annesini yarım saat içinde bulmayı başardı.

Ayşenur Yılmazer, annesi Fatma Sarı'yı bulmak için bir Müge Anlı'ya katıldı. Ayşenur, annesini 30 yıldır arıyordu ve Müge Anlı, annesini yarım saat içinde bulmayı başardı.

Fatma Sarı, kızıyla buluşmak için Isparta'dan stüdyoya geldi ve 30 yıl sonra anne ve kız, Müge Anlı'nın programında bir araya geldi. Ancak ortaya çıkanlar ekran başında herkesi ağlattı.

Fatma Sarı, kızıyla buluşmak için Isparta'dan stüdyoya geldi ve 30 yıl sonra anne ve kız, Müge Anlı'nın programında bir araya geldi. Ancak ortaya çıkanlar ekran başında herkesi ağlattı.

Fatma Teyze'nin durumu, herkesi derinden etkiledi. Müge Anlı, Fatma'nın oğlu Şükrü'nün şiddetine maruz kaldığını ve bu yüzden evinden kaçarak stüdyoya geldiğini açıkladı.

Fatma Teyze'nin durumu, herkesi derinden etkiledi. Müge Anlı, Fatma'nın oğlu Şükrü'nün şiddetine maruz kaldığını ve bu yüzden evinden kaçarak stüdyoya geldiğini açıkladı.

65 yaşındaki Fatma, "Gidecek başka bir yerim yok." diyerek, oğlunu idare etmek zorunda olduğunu belirtti. Korku dolu gözlerle, Fatma Teyze, kızına, "Ben kendimi kimsesiz sanıyordum. Ama sen varmışsın." dedi.

65 yaşındaki Fatma, "Gidecek başka bir yerim yok." diyerek, oğlunu idare etmek zorunda olduğunu belirtti. Korku dolu gözlerle, Fatma Teyze, kızına, "Ben kendimi kimsesiz sanıyordum. Ama sen varmışsın." dedi.

Programa oğlu Şükrü de dahil oldu. Alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Şükrü'ye, Müge Anlı, "Bu iddialar doğru mu?" diye sordu. Şükrü, bu iddiaları reddetti.

Programa oğlu Şükrü de dahil oldu. Alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Şükrü'ye, Müge Anlı, "Bu iddialar doğru mu?" diye sordu. Şükrü, bu iddiaları reddetti.
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Ancak Müge Anlı, Fatma'ya, "Eve gitmekten korkuyor musun?" diye sordu. Fatma'nın "Evet." yanıtı üzerine Müge Anlı, "Seni yalnız bırakmayacağım." dedi.

Ancak Müge Anlı, Fatma'ya, "Eve gitmekten korkuyor musun?" diye sordu. Fatma'nın "Evet." yanıtı üzerine Müge Anlı, "Seni yalnız bırakmayacağım." dedi.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Müge Anlı'ya ulaşan Hüseyin Güçlü, Fatma Teyze'yi kurumlarında misafir edebileceklerini söyledi. Fatma Teyze "Ben kimseyi rahatsız etmeyeyim. Bana devlet baksın madem. Allah razı olsun." diyerek herkesi derinden yaraladı.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Müge Anlı'ya ulaşan Hüseyin Güçlü, Fatma Teyze'yi kurumlarında misafir edebileceklerini söyledi. Fatma Teyze "Ben kimseyi rahatsız etmeyeyim. Bana devlet baksın madem. Allah razı olsun." diyerek herkesi derinden yaraladı.

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