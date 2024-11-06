Müge Anlı'ya Kızıyla Kavuşmak için Kaçarak Gelen Fatma Teyzenin Hikayesi Yüreğimizi Parçaladı!

Ayşenur Yılmazer, kendisini 6 aylık bebekken terk eden annesi Fatma Sarı'yı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı anne-kızı buluşturdu ancak anne Fatma'nın oğlu tarafından şiddet ve baskıya uğratılması herkesi ekran başında ağlattı.