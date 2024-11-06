Müge Anlı'ya Kızıyla Kavuşmak için Kaçarak Gelen Fatma Teyzenin Hikayesi Yüreğimizi Parçaladı!
Müge Anlı'ya Kızıyla Kavuşmak için Kaçarak Gelen Fatma Teyzenin Hikayesi Yüreğimizi Parçaladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşenur Yılmazer, annesi Fatma Sarı'yı bulmak için bir Müge Anlı'ya katıldı. Ayşenur, annesini 30 yıldır arıyordu ve Müge Anlı, annesini yarım saat içinde bulmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatma Sarı, kızıyla buluşmak için Isparta'dan stüdyoya geldi ve 30 yıl sonra anne ve kız, Müge Anlı'nın programında bir araya geldi. Ancak ortaya çıkanlar ekran başında herkesi ağlattı.
Fatma Teyze'nin durumu, herkesi derinden etkiledi. Müge Anlı, Fatma'nın oğlu Şükrü'nün şiddetine maruz kaldığını ve bu yüzden evinden kaçarak stüdyoya geldiğini açıkladı.
65 yaşındaki Fatma, "Gidecek başka bir yerim yok." diyerek, oğlunu idare etmek zorunda olduğunu belirtti. Korku dolu gözlerle, Fatma Teyze, kızına, "Ben kendimi kimsesiz sanıyordum. Ama sen varmışsın." dedi.
Programa oğlu Şükrü de dahil oldu. Alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Şükrü'ye, Müge Anlı, "Bu iddialar doğru mu?" diye sordu. Şükrü, bu iddiaları reddetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Müge Anlı, Fatma'ya, "Eve gitmekten korkuyor musun?" diye sordu. Fatma'nın "Evet." yanıtı üzerine Müge Anlı, "Seni yalnız bırakmayacağım." dedi.
Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Müge Anlı'ya ulaşan Hüseyin Güçlü, Fatma Teyze'yi kurumlarında misafir edebileceklerini söyledi. Fatma Teyze "Ben kimseyi rahatsız etmeyeyim. Bana devlet baksın madem. Allah razı olsun." diyerek herkesi derinden yaraladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın