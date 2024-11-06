Narin'in Babasının Esra Ezmeci'ye Açıklamaları Şoke Etti: "Onu Koruyan Birileri Var!"
Narin'in Babasının Esra Ezmeci'ye Açıklamaları Şoke Etti: "Onu Koruyan Birileri Var!"
Narin Güran’ın babası, duruşmaya günler kala Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına katıldı. Arif Güran'ın olay günü ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. Yeni iddialar ortaya atıldı. Bakın, 8 yaşındaki kızını kaybeden baba neler söyledi...
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Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin hakkındaki gerçekler hala tam olarak ortaya çıkmış değil.
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Olayın aydınlatılması için beklenen duruşma yaklaşırken, Narin Güran'ın babası Arif Güran, Esra Ezmeci'nin sunduğu Yeni Baştan programına konuk oldu.
Arif Güran, olayın yaşandığı günle ilgili yeni iddialar ortaya attı. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba, Narin'in babası Nevzat'ı suçlamaktan geri durmadı.
Ayrıca, Nevzat'ın birileri tarafından korunduğunu da belirtti. Yayında, Narin'in dosyasına eklenen HTS kayıtlarını kabul etmediğini ifade etmesi, büyük tepkiye neden oldu.
Bu durum, sosyal medyada Narin hakkındaki gelişmeleri başından beri takip eden ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın da tepkisini çekti.👇🏻
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