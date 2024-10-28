Müge Anlı'daki Seyfi Ardında Sırlar Bırakarak Canına Kıydı: "Çocuğu Öldürdü!"

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e 4 yaşındaki çocuğunun kaybı üzerine konuk olan Seyfi Birbir, evine döndüğü gün canına kıydı. Müge Anlı 28 Ekim Pazartesi günü yayında anne Hacer'e bu ani ölümün nedenini sordu: 'Sence çocuğuna ne oldu? Seyfi kurtulmak için mi kendini öldürdü?'