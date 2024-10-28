Müge Anlı'daki Seyfi Ardında Sırlar Bırakarak Canına Kıydı: "Çocuğu Öldürdü!"
Müge Anlı'daki Seyfi Ardında Sırlar Bırakarak Canına Kıydı: "Çocuğu Öldürdü!"
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e 4 yaşındaki çocuğunun kaybı üzerine konuk olan Seyfi Birbir, evine döndüğü gün canına kıydı. Müge Anlı 28 Ekim Pazartesi günü yayında anne Hacer'e bu ani ölümün nedenini sordu: 'Sence çocuğuna ne oldu? Seyfi kurtulmak için mi kendini öldürdü?'
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Popüler televizyon programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", son bölümlerinde Seyfi Birbir ve kayıp oğlunun hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Seyfi Birbir, dört yaşındaki oğlunu ilk olarak başka bir aileye verdiğini, daha sonra ise bir fuara bırakarak terk ettiğini itiraf etmişti.
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Son olarak oğlu ile yıllardır görüştüğünü söyleyen Seyfi, Müge Anlı'ya söz verdi, "Pazartesi günü yayına oğlumu da getireceğim. Bana dayak atıyor, kötü bir baba, diyen eski eşim ve ailesi utanacak." demişti.
Ancak geçtiğimiz hafta Pazartesi günü oğlunu getiremedi, kaldığı otelde intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavi ettirilen Seyfi Bey, evine dönünce jandarmalar çağırınca tahminlere göre "Oğlumu öldürdüm." diye itiraf edemediği için canına kıydı.
Hayatını kaybeden Seyfi'nin ardından Müge Anlı bugünkü yayında eşi Hacer'i konuk etti. Hacer, "Bence Seyfi oğlumu öldürdü. O çocuk dayak yüzünden dayanamayıp öldü. Bence çocuğu su arkına bırakıp gitti." dedi.
Ayrıca "Bana oğlunu köpekler parçaladı." demişti diyerek ilk kez böyle bir açıklamada bulundu. Müge Anlı, Seyfi için "Ardında büyük bir sır bıraktı. Keşke bir not bıraksaydı, biz de oğlunu bulabilseydik." dedi.
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