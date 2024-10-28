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MasterChef Türkiye'de Feci Kaza: Yüzü Yandığı için Apar Topar Yarışmadan Ayrıldığı İddia Edildi!

MasterChef Türkiye'de Feci Kaza: Yüzü Yandığı için Apar Topar Yarışmadan Ayrıldığı İddia Edildi!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 08:52

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bazı sosyal medya kullanıcılarının kulisten aktardıkları iddiaya göre feci bir kaza yaşandı. Bir kadın yarışmacı yüzü yandığı için tedavi amaçlı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV8'in popüler programı MasterChef Türkiye'de elim bir olay yaşandı.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV8'in popüler programı MasterChef Türkiye'de elim bir olay yaşandı.

Yarışmayı yakından takip eden ve kulisten öğrendikleri iddialarla hayranlarını bilgilendiren bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşım ile yüreklerimizi ağzımıza getirdi.

Yarışmayı yakından takip eden ve kulisten öğrendikleri iddialarla hayranlarını bilgilendiren bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşım ile yüreklerimizi ağzımıza getirdi.

MasterChef'in yeni sezonunda yarışan ve güzelliği ile adından söz ettiren Beyza Aydın ile ilgili iddialar şoke etti.

MasterChef'in yeni sezonunda yarışan ve güzelliği ile adından söz ettiren Beyza Aydın ile ilgili iddialar şoke etti.

Yarışmadaki başarısının yanı sıra güzelliğinin de çok konuşulduğu Beyza'ya nazar mı değdi, bilemiyoruz ancak çekimlerde yarışmacının yüzünün yandığı açıklandı.

Yarışmadaki başarısının yanı sıra güzelliğinin de çok konuşulduğu Beyza'ya nazar mı değdi, bilemiyoruz ancak çekimlerde yarışmacının yüzünün yandığı açıklandı.

İddiaya göre yüzü yandığı için tedavi altına alınan yarışmacı apar topar programdan da ayrılmak zorunda kaldı.

İddiaya göre yüzü yandığı için tedavi altına alınan yarışmacı apar topar programdan da ayrılmak zorunda kaldı.
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Beyza'nın son durumu ile ilgili ise bilgi yok. İşte kullanıcıların o paylaşımları:

Beyza'nın son durumu ile ilgili ise bilgi yok. İşte kullanıcıların o paylaşımları:
www.instagram.com

Eğer iddialar doğruysa kendisine acil şifalar diliyoruz.

Eğer iddialar doğruysa kendisine acil şifalar diliyoruz.
twitter.com

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