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Oğuzhan Uğur 'Yayınlarına Yapılan Siber Saldırı' Sorusuna Yanıt Verdi!

Oğuzhan Uğur 'Yayınlarına Yapılan Siber Saldırı' Sorusuna Yanıt Verdi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 21:55

Mevzular: Açık Mikrofon programı ile gündemdeki konuları konuklarıyla birlikte ele alarak ses getiren Oğuzhan Uğur'a Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı siber saldırı sorusu yöneltti.

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Mevzular: Açık Mikrofon programı ile Türkiye'nin gündemini belirleyen siyasi ve toplumsal meselelere değinen Oğuzhan Uğur yayınları ile ses getirmeye devam ediyor.

Mevzular: Açık Mikrofon programı ile Türkiye'nin gündemini belirleyen siyasi ve toplumsal meselelere değinen Oğuzhan Uğur yayınları ile ses getirmeye devam ediyor.

Son olarak Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel yayını ile gündem olan Uğur'a Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı siber saldırı sorusu yöneltti.

Son olarak Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel yayını ile gündem olan Uğur'a Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı siber saldırı sorusu yöneltti.

"Yayınlarınız siber saldırıya uğruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye soran muhabire Uğur, "Teknolojinin değişimi, bunu iyiler mi kullanacak yoksa kötüler mi? Umarım iyiler kazanır." diye yanıt verdi.

"Yayınlarınız siber saldırıya uğruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye soran muhabire Uğur, "Teknolojinin değişimi, bunu iyiler mi kullanacak yoksa kötüler mi? Umarım iyiler kazanır." diye yanıt verdi.

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