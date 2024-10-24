Oğuzhan Uğur 'Yayınlarına Yapılan Siber Saldırı' Sorusuna Yanıt Verdi!
Oğuzhan Uğur 'Yayınlarına Yapılan Siber Saldırı' Sorusuna Yanıt Verdi!
Mevzular: Açık Mikrofon programı ile gündemdeki konuları konuklarıyla birlikte ele alarak ses getiren Oğuzhan Uğur'a Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı siber saldırı sorusu yöneltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mevzular: Açık Mikrofon programı ile Türkiye'nin gündemini belirleyen siyasi ve toplumsal meselelere değinen Oğuzhan Uğur yayınları ile ses getirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel yayını ile gündem olan Uğur'a Aramızda Kalmasın muhabiri Sercan Kazancı siber saldırı sorusu yöneltti.
"Yayınlarınız siber saldırıya uğruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye soran muhabire Uğur, "Teknolojinin değişimi, bunu iyiler mi kullanacak yoksa kötüler mi? Umarım iyiler kazanır." diye yanıt verdi.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın