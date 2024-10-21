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"Asgari Ücretli Mekanıma Gelemez" Demişti: Somer Şef Restoranında Ödenen Kişi Başı Ücreti Açıkladı!

"Asgari Ücretli Mekanıma Gelemez" Demişti: Somer Şef Restoranında Ödenen Kişi Başı Ücreti Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 12:02

MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'a konuk oldu. Somer Şef, 'Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez.' açıklaması ile dikkat çekmişti. İstanbul'daki restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı.

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"Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne, MasterChef'in tanınmış jürisi Somer Sivrioğlu, konuk oldu. İstanbul'daki restoranının fiyat politikasını da açıkça paylaştı.

"Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne, MasterChef'in tanınmış jürisi Somer Sivrioğlu, konuk oldu. İstanbul'daki restoranının fiyat politikasını da açıkça paylaştı.

Programın sunucusu Hülya Avşar, Sivrioğlu'na "Örneğin, asgari ücretle geçinen veya orta gelirin biraz altında olan kişilerin restoranınıza gelmeleri mümkün mü?" diye sordu.

Programın sunucusu Hülya Avşar, Sivrioğlu'na "Örneğin, asgari ücretle geçinen veya orta gelirin biraz altında olan kişilerin restoranınıza gelmeleri mümkün mü?" diye sordu.

Sivrioğlu, bu soruya "Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil. Ben özellikle bistro tarzı bir fiyat politikası belirlemeye çalıştım. Yani bizim restoranımız lüks restoranlar kategorisine girmiyor. Ancak tabii ki, bir yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödeme yapmak gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.

Sivrioğlu, bu soruya "Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil. Ben özellikle bistro tarzı bir fiyat politikası belirlemeye çalıştım. Yani bizim restoranımız lüks restoranlar kategorisine girmiyor. Ancak tabii ki, bir yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödeme yapmak gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.

Hülya Avşar, "Yani, asgari ücretle geçinenler için uygun değil" dedi ve ekledi: "Belki daha yüksek gelire sahip olanlar için fiyatlarınız uygun olabilir."

Hülya Avşar, "Yani, asgari ücretle geçinenler için uygun değil" dedi ve ekledi: "Belki daha yüksek gelire sahip olanlar için fiyatlarınız uygun olabilir."

Sivrioğlu, "Evet, amacımız zaten fiyatlarımızın çok yüksek olmamasıydı" şeklinde yanıtladı.

Sivrioğlu, "Evet, amacımız zaten fiyatlarımızın çok yüksek olmamasıydı" şeklinde yanıtladı.
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Avşar, sektördeki fırsatçıları eleştirerek, "Parası olan müşteriler geldiği için fiyatları 3'ten 5'e çıkaranlar piyasada çok mu?" diye sordu.

Avşar, sektördeki fırsatçıları eleştirerek, "Parası olan müşteriler geldiği için fiyatları 3'ten 5'e çıkaranlar piyasada çok mu?" diye sordu.

Sivrioğlu, "Bodrum gibi yerlerde bu tür durumlar çok oluyor. Çünkü nedense Bodrum'da, lahmacun fiyatları bir referans noktası haline gelmiş. Örneğin, Maça Kızı'nın lahmacun fiyatı alınır, ancak Maça Kızı çok özel bir yer ve Türkiye'de sadece birkaç tane var. Dolayısıyla, herkesin fiyatlarını bu restoranın fiyatlarına göre belirlemesi doğru değil" şeklinde yanıtladı.

Sivrioğlu, "Bodrum gibi yerlerde bu tür durumlar çok oluyor. Çünkü nedense Bodrum'da, lahmacun fiyatları bir referans noktası haline gelmiş. Örneğin, Maça Kızı'nın lahmacun fiyatı alınır, ancak Maça Kızı çok özel bir yer ve Türkiye'de sadece birkaç tane var. Dolayısıyla, herkesin fiyatlarını bu restoranın fiyatlarına göre belirlemesi doğru değil" şeklinde yanıtladı.

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