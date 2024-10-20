"Asgari Ücretli Mekanımda Yemek Yiyemez!": MasterChef Şeflerinden En Zengin İsmi Açıkladı!
"Asgari Ücretli Mekanımda Yemek Yiyemez!": MasterChef Şeflerinden En Zengin İsmi Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=3Chko...
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Somer Şef, MasterChef jüri üyeleri arasından en zengin şefin kim olduğunu açıkladı.
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MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, hem başarılarıyla hem de özel yaşamıyla sıklıkla gündemde yer alıyor.
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Sivrioğlu'nun programdaki şık kombinleri de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ünlü şef, yakın zamanda Hülya Avşar'ın sunduğu bir programa konuk oldu.
Program sırasında Avşar, Sivrioğlu'na "Siz zengin oldunuz mu?" diye sordu.
Sivrioğlu ise "Mehmet hepimizden daha iyi durumda. Bodrum'da iki tane işletmesi var." şeklinde yanıt verdi.
Bunun yanı sıra, Sivrioğlu, kendi restoranında asgari ücretle çalışan bir kişinin yemek yiyemeyeceğini belirtti.
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