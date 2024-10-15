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"Onun Gibi Bencil Olacaksın!": MasterChef'ten Elenen Zübeyde Sosyal Medyadan Laf Soktu!

"Onun Gibi Bencil Olacaksın!": MasterChef'ten Elenen Zübeyde Sosyal Medyadan Laf Soktu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 19:31

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Zübeyde elenmişti. Instagram hesabından paylaşım yapan Zübeyde lafını esirgemedi.

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MasterChef'te geçtiğimiz hafta Zübeyde'nin elenmesi herkesi şok etmişti.

MasterChef'te geçtiğimiz hafta Zübeyde'nin elenmesi herkesi şok etmişti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleme potasına gönderen arkadaşlarına laf sokan Zübeyde sert konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleme potasına gönderen arkadaşlarına laf sokan Zübeyde sert konuştu.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Onur'a gönderme yaptı. "İşte böyle bencil olacaksın!" yazan bir yorumu paylaştı.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Onur'a gönderme yaptı. "İşte böyle bencil olacaksın!" yazan bir yorumu paylaştı.

İşte o paylaşım👇🏻

İşte o paylaşım👇🏻

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