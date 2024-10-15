"Onun Gibi Bencil Olacaksın!": MasterChef'ten Elenen Zübeyde Sosyal Medyadan Laf Soktu!
"Onun Gibi Bencil Olacaksın!": MasterChef'ten Elenen Zübeyde Sosyal Medyadan Laf Soktu!
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Zübeyde elenmişti. Instagram hesabından paylaşım yapan Zübeyde lafını esirgemedi.
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MasterChef'te geçtiğimiz hafta Zübeyde'nin elenmesi herkesi şok etmişti.
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleme potasına gönderen arkadaşlarına laf sokan Zübeyde sert konuştu.
Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Onur'a gönderme yaptı. "İşte böyle bencil olacaksın!" yazan bir yorumu paylaştı.
İşte o paylaşım👇🏻
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