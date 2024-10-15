Görüş Bildir
Haberler
TV
"Sapkınlık Bu!": Bir Erkeğin Esra Ezmeci'ye Karısı ile İlgili Ettiği İtiraf Ayarlarımızı Bozdu!

"Sapkınlık Bu!": Bir Erkeğin Esra Ezmeci'ye Karısı ile İlgili Ettiği İtiraf Ayarlarımızı Bozdu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 16:14

Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları paylaşan ve itiraflara yanıt veren Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye bu kez bir erkekten soru geldi. 'Hasta mıyım?' diye soran adama Ezmeci, 'Hayır, bu sapkınlık!' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen soruları paylaşmaya ve yanıtlamaya devam ediyor.

Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen soruları paylaşmaya ve yanıtlamaya devam ediyor.

Neredeyse her akşam soru-cevap etkinliği düzenleyen Esra Ezmeci'ye birbirinden ilginç itiraflar geliyor.

Neredeyse her akşam soru-cevap etkinliği düzenleyen Esra Ezmeci'ye birbirinden ilginç itiraflar geliyor.

Genelde kadınların yazdığı Ezmeci'ye bu kez bir erkek sordu: "Hasta mıyım?"

Genelde kadınların yazdığı Ezmeci'ye bu kez bir erkek sordu: "Hasta mıyım?"

"Karımın beni aldattığını bilmek ya da başkasıyla ilişkiye girmesi beni mutlu ediyor." diyen adama Ezmeci, "Hayır bu sapkınlık!" dedi.

"Karımın beni aldattığını bilmek ya da başkasıyla ilişkiye girmesi beni mutlu ediyor." diyen adama Ezmeci, "Hayır bu sapkınlık!" dedi.

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyadan bu mesaja yorum yağdı.

Sosyal medyadan bu mesaja yorum yağdı.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın