"Sapkınlık Bu!": Bir Erkeğin Esra Ezmeci'ye Karısı ile İlgili Ettiği İtiraf Ayarlarımızı Bozdu!
"Sapkınlık Bu!": Bir Erkeğin Esra Ezmeci'ye Karısı ile İlgili Ettiği İtiraf Ayarlarımızı Bozdu!
Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları paylaşan ve itiraflara yanıt veren Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye bu kez bir erkekten soru geldi. 'Hasta mıyım?' diye soran adama Ezmeci, 'Hayır, bu sapkınlık!' dedi.
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Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen soruları paylaşmaya ve yanıtlamaya devam ediyor.
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Neredeyse her akşam soru-cevap etkinliği düzenleyen Esra Ezmeci'ye birbirinden ilginç itiraflar geliyor.
Genelde kadınların yazdığı Ezmeci'ye bu kez bir erkek sordu: "Hasta mıyım?"
"Karımın beni aldattığını bilmek ya da başkasıyla ilişkiye girmesi beni mutlu ediyor." diyen adama Ezmeci, "Hayır bu sapkınlık!" dedi.
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