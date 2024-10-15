Kızılcık Şerbeti'nde Yayınlanmayan Üvey Anneyle İlişki Sahnesi Krizi: Diziden Ayrılanlar Var!
Kızılcık Şerbeti'nde Yayınlanmayan Üvey Anneyle İlişki Sahnesi Krizi: Diziden Ayrılanlar Var!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile evlenen Giray’ın üvey annesiyle yakınlaştığı sahneler izleyicilerin tepkisini çekmişti. Dizide yayınlanmak üzere Giray'ın üvey annesi ile ilişki sahneleri çekildi ama Birsen Altuntaş tepkiler sonrası yayınlanmadığını açıkladı. Diziden bazı oyuncuların gideceğini de duyurdu.
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Kızılcık Şerbeti yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz sezondan merak uyandıran Doğa'nın yeni kocası Giray'ın üvey annesi ile ilişkisi ortaya çıktı.
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Her yeni bölümüyle büyük ilgi çeken bu dizi, Kaan Taşaner'in Giray karakterine ve Şebnem Dönmez'in Heves karakterine hayat verdiği sahnelerle izleyicilerin dikkatini çekti.
Üvey annesi ile öpüştüğünü ve yakınlaştığını seyrettiğimiz dizile ilgili sosyal medyada izleyenlerden tepki yükseldi.
Hatta dizi ile ilgili RTÜK'ün inceleme başlattığı iddiaları da ayyuka çıkmıştı. Yapım sonunda o sahnelere el koydu.
Önceden çekilen üvey anne ile Giray'ın ilişki sahneleri tepkiler sonrası yayına verilmedi. Bununla da kalmadı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yeni katılan isimlerden bazıları gidici.
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