Kızılcık Şerbeti'nde Yayınlanmayan Üvey Anneyle İlişki Sahnesi Krizi: Diziden Ayrılanlar Var!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile evlenen Giray’ın üvey annesiyle yakınlaştığı sahneler izleyicilerin tepkisini çekmişti. Dizide yayınlanmak üzere Giray'ın üvey annesi ile ilişki sahneleri çekildi ama Birsen Altuntaş tepkiler sonrası yayınlanmadığını açıkladı. Diziden bazı oyuncuların gideceğini de duyurdu.