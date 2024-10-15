Esra Erol Ölüm Tehdidi Aldığını İlk Kez Yayında Açıkladı: "Bir Yere Çomak Soktum!"
Esra Erol Ölüm Tehdidi Aldığını İlk Kez Yayında Açıkladı: "Bir Yere Çomak Soktum!"
Esra Erol'un ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından müridlerinin hedefi Esra Erol oldu. Hasan adlı mürit, çektiği videoda Esra Erol’a 'Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım” dedi. Esra Erol konu ile ilgili ilk kez yayında konuştu.
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Esra Erol'un yılın başında programında işlediği sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklandı. Çabuk'un tutuklanmasının ardından müridleri Esra Erol'u hedef aldı.
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Esra Erol’un yaptığı yayınlar sonrasında tutuklanan Mustafa Çabuk’un müridlerinden Hasan adlı kişi konu ile ilgili Erol'a tehditler savurdu.
Hasan adlı mürid, kaydettiği videoda Esra Erol'a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım" dedi.
Bahsi geçen skandal tehdit videosu:
Esra Erol konu ile ilgili ilk kez canlı yayında konuştu: “Evet bir yere çomak soktum, iyi ki de soktum. Bu olay sebebiyle bir tehdit aldım. ‘Uğraşma’ diyor. Uğraşıyorum, uğraşmaya devam edeceğim. Hadi bakalım.”
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Erol kendisine gelen mesajları da açıkladı. Erol, Hasan adli kişi "Seni parça parça eder, son dönemlerde gündem olan malum yerden atarım." diye yazdığını açıkladı. İşte o açıklaması👇🏻
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