Esra Erol Ölüm Tehdidi Aldığını İlk Kez Yayında Açıkladı: "Bir Yere Çomak Soktum!"

Esra Erol'un ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından müridlerinin hedefi Esra Erol oldu. Hasan adlı mürit, çektiği videoda Esra Erol’a 'Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım” dedi. Esra Erol konu ile ilgili ilk kez yayında konuştu.