Görüş Bildir
Haberler
TV
Sahte Mehdinin Müridi Esra Erol'a Tehditler Savurdu: "Senin Canını Alacağım!"

Sahte Mehdinin Müridi Esra Erol'a Tehditler Savurdu: "Senin Canını Alacağım!"

Esra Erol
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 14:38

Esra Erol'un ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklandığı haberi geldi. Olayın ardından mehdinin müridleri Esra Erol'a ses kayıtları atmaya başladı. Kayıtlarda Erol'u canıyla tehdit ettiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esra Erol'da ortaya çıkan sahte mehdi Mustafa Çabuk bugün tutuklandı.

Esra Erol'da ortaya çıkan sahte mehdi Mustafa Çabuk bugün tutuklandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TikTok ve YouTube üzerinden kendisine cemaat kuran ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen 'TikTok Mehdisi' Mustafa Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığını duyurdu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TikTok ve YouTube üzerinden kendisine cemaat kuran ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen 'TikTok Mehdisi' Mustafa Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığını duyurdu.

Olayın ardından Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı.

Olayın ardından Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı.

Sahte mehdinin sahte müridlerinden Hasan adlı şahıs Esra Erol'a ses kayıtları göndermeye başladı.

Sahte mehdinin sahte müridlerinden Hasan adlı şahıs Esra Erol'a ses kayıtları göndermeye başladı.

Kayıtlarda Esra Erol'a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım." dedi.

Kayıtlarda Esra Erol'a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esra Erol o kayıtları hesabından paylaştı. İşte o ses kaydı:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.