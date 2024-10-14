Sahte Mehdinin Müridi Esra Erol'a Tehditler Savurdu: "Senin Canını Alacağım!"
Sahte Mehdinin Müridi Esra Erol'a Tehditler Savurdu: "Senin Canını Alacağım!"
Esra Erol'un ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklandığı haberi geldi. Olayın ardından mehdinin müridleri Esra Erol'a ses kayıtları atmaya başladı. Kayıtlarda Erol'u canıyla tehdit ettiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Erol'da ortaya çıkan sahte mehdi Mustafa Çabuk bugün tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TikTok ve YouTube üzerinden kendisine cemaat kuran ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen 'TikTok Mehdisi' Mustafa Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığını duyurdu.
Olayın ardından Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı.
Sahte mehdinin sahte müridlerinden Hasan adlı şahıs Esra Erol'a ses kayıtları göndermeye başladı.
Kayıtlarda Esra Erol'a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.