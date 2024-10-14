Özlem Gürses, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon Programının Arka Planını Anlattı!
Özlem Gürses, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon Programının Arka Planını Anlattı!
Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Gazeteci Özlem Gürses, çekimlerin ardından kendi kanalında yayının arka planını anlattı. Mevzular Açık Mikrofon'da neler yaşandı? İşte, Gürses'in açıklamaları...
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Oğuzhan Uğur, ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Mevzular Açık Mikrofon programında yaşanan vahşetin sesi oldu.
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Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının ‘6284 Özel’ bölümünün fragmanı yayınlandı.
Hazal Kaya, Ezgi Mola, Gülben Ergen, Pelin Akil, Pınar Deniz, Nur Sürer gibi isimlerin destek verdiği programda Gazeteci Özlem Gürses de yer aldı.
Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Salı günü Gain platformuna ve Gain Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak.
Ancak yayın öncesi Gürses, kendi YouTube kanalında çekimler sırasında neler yaşandığından bahsetti.
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"Eve sabah 5'de girdim." diyen Gürses, "Kadın, erkek, aktivist, oyuncu hepimiz oradaydık. Çekimler 04:30'da bitti." dedi.
Tanıtım videosunda anlattıklarıyla bir anda sosyal medyanın gündemi haline gelen anne Cemile’nin hikayesinden bahseden Gürses'in anlatırken dudakları titredi.
Gürses, "Kardeşimizin 45 dakika boyunca hikayesini dinledik. Gözyaşları içerisinde kaldık. Hepimiz için bir katarsisti." dedi.
Gazetecilerin kadın ünlülere kadın cinayetlerini sormasını eleştiren Gürses, "Burası onu konuşmanın yeri değil. O insanlar sabaha kadar bizimleydi." dedi.
"Bu iş herhangi bir magazin muhabirinin soru sormasından daha özel bir iş oldu." diyen Gürses, konunun muhataplarının yayına gelmediğini söyledi.
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"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)'e davetiye gitmişti ancak ne onlar ne de diğer yetkililerden bir kişi bile yoktu." dedi.
Siyasilerden de kimse olmadığını belirten Gürses, "Yayında da bu durumun altını çizdik ve eleştirdik." dedi.
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