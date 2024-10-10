Esra Erol'da Oğlunu Arayan Annenin Yayında Tanığa Kaş Göz Yapması Dikkatlerden Kaçmadı!
Esra Erol'da Oğlunu Arayan Annenin Yayında Tanığa Kaş Göz Yapması Dikkatlerden Kaçmadı!
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21 yaşındaki oğlu, babasıyla evde tartıştıktan sonra ortadan kayboldu. Acılı anne Esra Erol'a başvurdu ancak şüpheli tavırları dikkat çekti.
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Fatih Aydın, tam 93 gündür kayıp. 7 Temmuz gecesi babasıyla evde tartışıp telefonunu ve cüzdanını evde bırakarak evden çıktı. O günden beri kendisinden haber alınamıyor.
Anne Rabia, Esra Erol'a oğlunu bulması için başvurdu ancak baba stüdyoya uzun ısrarlar sonucu dün katıldı.
Anne, oğlunun babasıyla hiç anlaşamadığını, kendisini de dövdüğünü söyledi. Babanın alkol aldığı için agresif olduğunu söyleyen anne, oğlunun bu nedenle yıllardır teyzesi ile kaldığını belirtti.
1 haftalığına eve gelen Fatih'e her ne olduysa o gün oldu. Her şeyini bırakıp gitti, hatta telefonundaki tüm mesajları da silmişti.
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Tüm bu şüpheli açıklamalar sonucu Fatih'in yanında kaldığı teyzesinin oğlu da tanık olarak stüdyoya geldi.
Esra Erol'un sorularına cevap verdiği sırada annenin tanık kuzene yaptığı kaş göz hareketi dikkatlerden kaçmadı.
Esra Erol, Rabia'ya "Neden söyleyeceklerini engelliyorsun?" diye sordu ancak anne refleks olarak yaptığını söyleyerek iddiayı reddetti.
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