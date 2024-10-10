Esra Erol'da Oğlunu Arayan Annenin Yayında Tanığa Kaş Göz Yapması Dikkatlerden Kaçmadı!

Esra Erol'a oğlu Fatih Aydın'ın 93 gündür kayıp olduğunu söyleyen bir anne katıldı. Erol, günlerdir devam eden yayınında babayı stüdyoya zar zor getirdi. Anne ise bildiklerini anlatmamakta ısrarcı. Son olarak yayındaki kaş göz hareketi dikkatlerden kaçmadı.