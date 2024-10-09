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Güldür Güldür Show'un Yeni Skeci Yayınlandı: Ecem Erkek Naime'ydi, Naim Oldu!

Güldür Güldür Show'un Yeni Skeci Yayınlandı: Ecem Erkek Naime'ydi, Naim Oldu!

Güldür Güldür
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 15:41 Son Güncelleme: 09.10.2024 - 15:42

Güldür Güldür Show 19 Ekim Cumartesi akşamı 20.00’de ekranlara geri dönüyor. Geçtiğimiz yıllarda Naime karakteri ile hepimizi kahkahaya boğan Ecem Erkek, yeni sezonda yeni karakterini tanıttı: Naim geliyor!

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Birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Her bölümüyle izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen bu eğlenceli programda yeni bir karakterin kapıları aralandı.

Her bölümüyle izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen bu eğlenceli programda yeni bir karakterin kapıları aralandı.

Ecem Erkek, daha önce canlandırdığı Naime karakteriyle izleyicileri gülmekten kıvrandıırrken, bu sefer de Naim karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Ecem Erkek, daha önce canlandırdığı Naime karakteriyle izleyicileri gülmekten kıvrandıırrken, bu sefer de Naim karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Pos bıyıkları ve büyük göbeği ile karakterini tam anlamıyla yaşayan bu yetenekli oyuncu, yine performansıyla göz dolduracak gibi görünüyor.

Pos bıyıkları ve büyük göbeği ile karakterini tam anlamıyla yaşayan bu yetenekli oyuncu, yine performansıyla göz dolduracak gibi görünüyor.

Ecem Erkek'in canlandıracağı Naim karakterinin eşi Mesude'ye ise Uğur Bilgin (Mesut) hayat verecek.

Ecem Erkek'in canlandıracağı Naim karakterinin eşi Mesude'ye ise Uğur Bilgin (Mesut) hayat verecek.
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İkiliden hayranlarına eğlenceli paylaşım da geldi 👇🏻

İkiliden hayranlarına eğlenceli paylaşım da geldi 👇🏻

Bu yeni sezon, izleyicileri bol kahkahalı ve eğlenceli anlar bekliyor.

Bu yeni sezon, izleyicileri bol kahkahalı ve eğlenceli anlar bekliyor.

İşte o skeç...

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