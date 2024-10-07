Ekranda Görünce Şaşırmayın! Güldür Güldür'ün Sevilen İsmi Ecem Erkek Tam 10 Kilo Verdi!
Ekranda Görünce Şaşırmayın! Güldür Güldür'ün Sevilen İsmi Ecem Erkek Tam 10 Kilo Verdi!
Show TV ekranlarının efsane programı Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Ecem Erkek verdiği kilolarla dikkat çekti. Yeni sezonda da ekranda yer alacak oyuncuyu görünce şaşırmayın!
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Show TV'nin popüler komedi programı "Güldür Güldür Show", 12 sezon boyunca izleyicilerine kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.
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Bu uzun süre zarfında, programın sevilen oyuncularından biri olan Ecem Erkek, dönem dönem ayrılmak zorunda kaldı.
Ancak, Erkek'in Naime karakteriyle tekrar ekrana döneceği haberi, geçtiğimiz günlerde duyuruldu.
Erkek, ekrana geri döndüğünde izleyicileri şaşırtacak bir değişimle karşı karşıya.
Yaz aylarında tam 10 kilo veren başarılı oyuncunun bu çarpıcı dönüşümü, herkesi hayrete düşürdü.
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Kendine olan inancı ve iradesiyle kilo veren Erkek, bu başarısıyla herkesin takdirini kazandı.
Bu nedenle, Ecem Erkek'i ekranda gördüğünüzde şaşırmayın. Kendisi, her zamanki gibi kahkahalarla dolu bir performans sergilemeye devam edecek.
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