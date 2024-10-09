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Müge Anlı'da Eşinin Kenan İmirzalıoğlu'na Benzettiği Adamın Kime Benzediğini Bulduk!

Müge Anlı'da Eşinin Kenan İmirzalıoğlu'na Benzettiği Adamın Kime Benzediğini Bulduk!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 11:08

Eşinin kendisini aldattığı kadınla altınlarını yediğini iddia eden Esma Hanım, Müge Anlı'nın yayınında eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmişti. O benzetmenin goygoyu koptu gitti. Üstüne Tip Tespit hesabı adamın kime benzediğini buldu!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DA3q9R0Ilqs/
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Müge Anlı'nın dünkü yayınında herkesi güldüren bir olay yaşandı. Esma Hanım, kendisini aldatan eşini ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti.

Müge Anlı'nın dünkü yayınında herkesi güldüren bir olay yaşandı. Esma Hanım, kendisini aldatan eşini ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti.

Müge Anlı'daki o açıklama patladı gitti. Sosyal medyada goygoycular aldatan eş İbrahim Bey'le Kenan İmirzalıoğlu'na yan yana koydu.

Müge Anlı'daki o açıklama patladı gitti. Sosyal medyada goygoycular aldatan eş İbrahim Bey'le Kenan İmirzalıoğlu'na yan yana koydu.

Kimisi bakınca şok oldu, "Gerçekten benziyor!" diyenler oldu. Kimisi "Alakası yok!" dedi. Sonunda o adamın sırrı çözüldü.

Kimisi bakınca şok oldu, "Gerçekten benziyor!" diyenler oldu. Kimisi "Alakası yok!" dedi. Sonunda o adamın sırrı çözüldü.

Müge Anlı’da Kenan İmirzalıoğlu’na benzetilen adamın formülünü Tip Tespit hesabı açıkladı.

Müge Anlı’da Kenan İmirzalıoğlu’na benzetilen adamın formülünü Tip Tespit hesabı açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu + Squid Game’in Oh Il-nam’ı = sevgilisine 2 milyon TL kaptıran dayı 👇

Kenan İmirzalıoğlu + Squid Game’in Oh Il-nam’ı = sevgilisine 2 milyon TL kaptıran dayı 👇
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