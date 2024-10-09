Müge Anlı'da Eşinin Kenan İmirzalıoğlu'na Benzettiği Adamın Kime Benzediğini Bulduk!
Müge Anlı'da Eşinin Kenan İmirzalıoğlu'na Benzettiği Adamın Kime Benzediğini Bulduk!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DA3q9R0Ilqs/
Eşinin kendisini aldattığı kadınla altınlarını yediğini iddia eden Esma Hanım, Müge Anlı'nın yayınında eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmişti. O benzetmenin goygoyu koptu gitti. Üstüne Tip Tespit hesabı adamın kime benzediğini buldu!
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Müge Anlı'nın dünkü yayınında herkesi güldüren bir olay yaşandı. Esma Hanım, kendisini aldatan eşini ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti.
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Müge Anlı'daki o açıklama patladı gitti. Sosyal medyada goygoycular aldatan eş İbrahim Bey'le Kenan İmirzalıoğlu'na yan yana koydu.
Kimisi bakınca şok oldu, "Gerçekten benziyor!" diyenler oldu. Kimisi "Alakası yok!" dedi. Sonunda o adamın sırrı çözüldü.
Müge Anlı’da Kenan İmirzalıoğlu’na benzetilen adamın formülünü Tip Tespit hesabı açıkladı.
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