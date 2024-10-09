Müge Anlı'da Eşinin Kenan İmirzalıoğlu'na Benzettiği Adamın Kime Benzediğini Bulduk!

Eşinin kendisini aldattığı kadınla altınlarını yediğini iddia eden Esma Hanım, Müge Anlı'nın yayınında eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmişti. O benzetmenin goygoyu koptu gitti. Üstüne Tip Tespit hesabı adamın kime benzediğini buldu!