Lübnan'daki Muhabir Saldırısından Ünlü Psikiyatrın Yalı Çapkını Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Lübnan'daki Muhabir Saldırısından Ünlü Psikiyatrın Yalı Çapkını Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Ekim Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Sevilen dizi Yalı Çapkını'na gelen eleştirilerine Gülseren Budayıcıoğlu noktayı koydu. Dizinin yeni sezonu ile ilgili konuşan Budayıcıoğlu şok açıklaması ile izleyiciye tüyoyu verdi.
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2. Lübnan’ın başkenti Beyrut, İsrail tarafından bombalandı. Beyrut'ta yaşanan olayları canlı aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert saldırıya uğradı.
3. İnci Taneleri yeni sezonda yeni bölümü ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. Bölüm başında verdiği mesajla "Kadına şiddete hayır!" dedi.
4. "İnci Taneleri"nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün yeni sezonda bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı. Dizinin popülerliği ve oyuncunun başarısına diyecek yok.
5. Esra Erol'a oğlu Fatih Aydın'ın 93 gündür kayıp olduğunu söyleyen bir anne katıldı. Erol, günlerdir devam eden yayınında babayı stüdyoya zar zor getirdi. Anne ise bildiklerini anlatmamakta ısrarcı. Son olarak yayındaki kaş göz hareketi dikkatlerden kaçmadı.
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6. Kızılc ık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak yeni dizi ile anlaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Şenocak'ın Yalı Çapkını'ndan ayrılan Öznur Serçeler ile birlikte oynayacağını duyurdu. İkili dizide karı koca olacak.
7. Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve üçüncü sezonunun ardından final yapan Yargı, izleyenlerini bir hayli üzmüş ve şimdiden özlenmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin senaristi Sema Ergenekon'un Ay Yapım'a yeni bir dizi yazdığını duyurdu.
8. NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... güçlenerek yoluna devam ediyor. Olayların giderek kızıştığı dizide Civan, Leyla'nın hayatta olduğunu sonunda öğrendi.
9. Dün akşam ana haber bülteni öncesi Esra Erol'da programına bağlanan Cem Öğretir'in bir anda burnu kanamış ve izleyenleri korkutmuştu. Öğretir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
10. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katleden Semih Çelik'in kasaptaki iş arkadaşı ATV Haber'e konuştu. Özlem Aktay'a özel röportaj veren Menderes Ateş, katilin 'kendi halinde, sessiz ama tedirgin eden bir yapısı' olduğundan bahsetti.
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11. Artan şiddet olayları ve bunların medyada verilişine yönelik uyarıları hatırlatan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şiddet olaylarının medyada veriliş biçimine yönelik önemli bir duyuru yayımladı.
12. Müge Anlı'da TikTok'ta 10 bin takipçiye sahip 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, 2 kilo altın alıp kaçmıştı. Oğlu Muhammet'in annesini aramak için başvurduğu programda Şahinaz Çıra bulundu.
13. MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta elenen Ayşe'nin ardından Beyza'ya pek çok yorum gelmişti. Ayşe'ye mobbing yaptığı iddialarına yanıt veren Beyza yine gündem oldu.
14. Dünya çapında beğeniyle izlenen yerli dizilerin yurt dışı satışlarının büyük öneminin olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. 2023-2024 sezonunda dizilerin yurt dışı satışlarından yapımcıların elde ettiği kâr açıklandı!
15. MasterChef izleyicileri bilir ki yarışmacılarından tutun da şef tabaklarına kadar her tabakta muhakkak yeşil bir yağ görürüz. Peki MasterChef'in meşhur yeşil yağı nasıl yapılıyor? Yarışmacılardan Muratcan merak edenler için tarif verdi.
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16. Survivor'ın en popüler yarışmacılarından Turbo Turabi, emekliliğini duyursa da Exatlon Almanya'nın teklifini geri çevirmeyerek yeni bir yarışmaya gitmişti. Turabi, burada Alman yarışmacılara Erik Dalı oynattı.
17. Gündüz kuşağının en sevilen işlerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümüne Müge Anlı'nın benzetmesi damga vurdu. Anlı, programa başvuran ailenin karmaşık ilişkilerini Kızılcık Şerbeti'ne benzetti.
18. Dün (9 Ekim) Esra Erol canlı yayınına katılan Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başlamış ve herkes büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Cem Öğretir'in spiker eşi Seda Öğretir, eşinin sağlık durumu hakkında konuştu.
19. Show TV'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi'nde bir ilk yaşandı. Eşiyle Tiny House kiralayan Gizem gelin, yarışmaya bu evle katıldı.
20. NOW'ın sevilen dizisi Yabani, reytingleri çok düşmesine rağmen izleyicilerin isteğiyle 2. sezonu garantilemişti. Yabani, 2. sezonda da reytingleri bir türlü arttıramazken dizinin yurt dışı satışlarıyla elde ettiği kazanç ortaya çıktı.
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21. Gülse Birsel'in yazıp oynadığı durum komedisi Jet Sosyete kadın cinayetleriyle sarsıldığımız şu günlerde tekrar gündeme geldi. Dizinin bir sahnesinde Birsel'in karakterinin replikleri izleyenler tarafından çok beğenildi.
22. MasterChef Türkiye'nin 10 Ekim akşamı yayınlanacağı programda eski yarışmacıların konuk olması tartışma konusu oldu. Bölümün fragmanını izleyenler bunun adaletsizlik olduğunu dile getirdi.
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