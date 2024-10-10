MasterChef'te Eski Yarışmacıların Dokunulmazlık Oyununa Çağrılması Tartışma Konusu Oldu
MasterChef'te Eski Yarışmacıların Dokunulmazlık Oyununa Çağrılması Tartışma Konusu Oldu
MasterChef Türkiye'nin 10 Ekim akşamı yayınlanacağı programda eski yarışmacıların konuk olması tartışma konusu oldu. Bölümün fragmanını izleyenler bunun adaletsizlik olduğunu dile getirdi.
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MasterChef Türkiye programının bu akşamki bölümü İstanbul Kemerburgaz'da çekildi. Yeni bölümün fragmanında eski MasterChef yarışmacılarının programa geldiği görüldü.
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Ancak eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununda programa çağırılması tartışma konusu oldu. MasterChef izleyicileri bunun mevcut yarışmacılar için son derece adaletsiz olduğunu dile getirdi.
@1hemdm adlı X/Twitter kullanıcısı da bunlardan sadece biri. Yaptığı paylaşımda "Dokunulmazlık olan bir oyunda, birinin kaderini etkileyecek bir oyunda eski yarışmacıları getirmek neyin kafası. Çoğu adaletli olamaz. Favorileri var. Sistemi biliyorlar. Kazanma ve kaybetme duygusunu biliyorlar" diyerek düşüncelerini dile getirdi.
Kullanıcının yorumuna ise tepkiler gecikmedi:
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