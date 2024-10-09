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Şefler Açıkladı: MasterChef'ten Elenen Ayşe'nin Ne İş Yapacağı Belli Oldu

Şefler Açıkladı: MasterChef'ten Elenen Ayşe'nin Ne İş Yapacağı Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 14:25

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, son elemede yarışmaya veda eden isim olmuştu. Afyonlu Ayşe, memleketinin belediye başkanından iş teklifi alırken MasterChef jürileri Ayşe'nin ne iş yapacağını açıkladı.

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MasterChef'in favori yarışmacılarından Ayşe Ekiz, yarışmanın en başından beri samimiyetiyle izleyicinin beğenisini kazanmıştı.

MasterChef'in favori yarışmacılarından Ayşe Ekiz, yarışmanın en başından beri samimiyetiyle izleyicinin beğenisini kazanmıştı.

Önce başvuru videosu ardından da elinin lezzetiyle şefleri etkisi altına alan Ayşe, hiçbir eğitimi olmamasına rağmen mutfakta fırtına gibi esse de son eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu.

Önce başvuru videosu ardından da elinin lezzetiyle şefleri etkisi altına alan Ayşe, hiçbir eğitimi olmamasına rağmen mutfakta fırtına gibi esse de son eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu.

Elenir elenmez Afyonkarahisar Belediye Başkanı'ndan iş teklifi bile alan Ayşe'nin kariyerine nasıl devam edeceğini MasterChef jürileri açıkladı.

Son bölümde Ayşe hakkında açıklama yapan MasterChef jüri üyeleri Mehmet Şef ve Somer Şef, Ayşe'nin Afyon'da lokanta açacağını duyurdu.

Son bölümde Ayşe hakkında açıklama yapan MasterChef jüri üyeleri Mehmet Şef ve Somer Şef, Ayşe'nin Afyon'da lokanta açacağını duyurdu.

Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını belirten şefler, ayrıca Ayşe'nin lokantasına gideceklerini ve gereken tüm desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını belirten şefler, ayrıca Ayşe'nin lokantasına gideceklerini ve gereken tüm desteği sağlayacaklarını açıkladı.

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