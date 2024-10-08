Afyonkarahisar Belediye Başkanı'ndan MasterChef Ayşe'ye İş Teklifi!
Afyonkarahisar Belediye Başkanı'ndan MasterChef Ayşe'ye İş Teklifi!
Kaynak: https://www.afyon.bel.tr/haber/1/1123...
Köyünde koyunlarını otlatırken çektiği başvuru videosuyla hepimizin kalbini kazanan Ayşe Ekiz, MasterChef'ten elenerek hayallerine veda etti. Afyonkarahisar'ın bir köyünden İstanbul'a uzanan yolculuğuyla takdir toplayan Ayşe'ye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan iş teklifi geldi.
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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, son eleme potasından çıkamamış ve yarışmaya veda etmişti.
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MasterChef'e geliş yolculuğu hepimizi etkileyen Ayşe'nin buradaki mücadelesi takdir edilesi olurken kendisine elendikten hemen sonra bir iş teklifi geldi.
Afyonkarahisar Belediyesi'nin resmi web sitesinde yayınlanan duyuruda, belediye başkanı Burcu Köksal'ın Ayşe'ye iş teklifinde bulunduğu yazıyor.
Ayşe Ekiz'in Ayfonkarahisar'ın gururu olduğu yazan duyuruda başkan Köksal'ın Ayşe'ye belediye bünyesindeki gastronomi biriminde iş teklif ettiği şu ifadelerle yer aldı.
“Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir.”
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