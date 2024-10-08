Aniden Yayından Kalkan Dünya Güzellerim Tatilde Geri Döndü!
Aniden Yayından Kalkan Dünya Güzellerim Tatilde Geri Döndü!
Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde, bu yazın en iddialı programlarından biriydi. Bülent Ersoy'un makyörüyle yaşadığı kriz sonrası programı terk etmesiyle yayından kalkan program, aylar sonra yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı.
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim Tatilde, bu yazın en iddialı yapımlarından biriydi.
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2017'de Hindistan, Vietnam ve Nepal'e giden güzeller bu defa otel yöneticiliğine soyunurken sevilen programın yıllar sonra geri dönmesi büyük olay yaratmıştı.
Temmuz ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim Tatilde henüz 2 bölüm yayınlanmışken makyör krizi gündeme bomba gibi düşmüş ve Bülent Ersoy programdan ayrılmıştı.
Temmuz ayında yayınlanır yayınlanmaz yayından kalkan Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölümleri Ekim ayında gelmeye başladı.
Programın YouTube kanalında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde, "Sadece YouTube'da" başlığıyla paylaşıldı.
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