Görüş Bildir
Haberler
TV
Aniden Yayından Kalkan Dünya Güzellerim Tatilde Geri Döndü!

Aniden Yayından Kalkan Dünya Güzellerim Tatilde Geri Döndü!

Youtube Bülent Ersoy
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 11:30

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde, bu yazın en iddialı programlarından biriydi. Bülent Ersoy'un makyörüyle yaşadığı kriz sonrası programı terk etmesiyle yayından kalkan program, aylar sonra yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim Tatilde, bu yazın en iddialı yapımlarından biriydi.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getiren Dünya Güzellerim Tatilde, bu yazın en iddialı yapımlarından biriydi.

2017'de Hindistan, Vietnam ve Nepal'e giden güzeller bu defa otel yöneticiliğine soyunurken sevilen programın yıllar sonra geri dönmesi büyük olay yaratmıştı.

2017'de Hindistan, Vietnam ve Nepal'e giden güzeller bu defa otel yöneticiliğine soyunurken sevilen programın yıllar sonra geri dönmesi büyük olay yaratmıştı.

Temmuz ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim Tatilde henüz 2 bölüm yayınlanmışken makyör krizi gündeme bomba gibi düşmüş ve Bülent Ersoy programdan ayrılmıştı.

Temmuz ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim Tatilde henüz 2 bölüm yayınlanmışken makyör krizi gündeme bomba gibi düşmüş ve Bülent Ersoy programdan ayrılmıştı.

Burada bahsetmiştik:

Temmuz ayında yayınlanır yayınlanmaz yayından kalkan Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölümleri Ekim ayında gelmeye başladı.

Temmuz ayında yayınlanır yayınlanmaz yayından kalkan Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölümleri Ekim ayında gelmeye başladı.

Programın YouTube kanalında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde, "Sadece YouTube'da" başlığıyla paylaşıldı.

Programın YouTube kanalında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde, "Sadece YouTube'da" başlığıyla paylaşıldı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın