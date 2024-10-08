Aniden Yayından Kalkan Dünya Güzellerim Tatilde Geri Döndü!

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde, bu yazın en iddialı programlarından biriydi. Bülent Ersoy'un makyörüyle yaşadığı kriz sonrası programı terk etmesiyle yayından kalkan program, aylar sonra yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı.