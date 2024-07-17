Bülent Ersoy, Makyörünü "Bazı Erkeklerle Uygunsuz Davranışları" Sebebiyle Kovup Dünya Güzellerim'den Ayrıldı!
Bülent Ersoy, Makyörünü "Bazı Erkeklerle Uygunsuz Davranışları" Sebebiyle Kovup Dünya Güzellerim'den Ayrıldı!
Dünya Güzellerim'in Diva'sı Bülent Ersoy, yaptığı açıklamayla makyörünü kovduğunu açıkladı. 'Bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri'ni gerekçe gösteren Diva'nın açıklaması şaşkınlık yarattı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde, geride bıraktığı iki bölümle büyük ses getirmeyi başardı.
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Daha ilk bölümden yaşanan tartışmaların yanı sıra oldukça renkli anlara sahne olan program gündem yaratmayı çoktan başardı bile!
Programda yer alan 'Diva' Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim'le ilgili yaptığı açıklamayla adeta şok etkisi yarattı.
Makyörü Tolgahan Karataş'ın "sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içinde olduğunu" söyleyen Diva, iş akdini feshettiğini belirtti.
Makyörün kendisini "Ben homoseksüelim ve bazı ihtiyaçlarım var, bunları karşılamak için de kimseden izin almam" dediğini açıklayan Ersoy, olanları tüm detaylarıyla bu paylaşımda anlattı!
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Bülent Ersoy tüm bu yaşananlar sebebiyle 11. bölüm itibarıyla programı bıraktığını da açıkladı.
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