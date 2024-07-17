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Dünya Emoji Gününe Özel Sevdikleri Oyuncuyu Bir Emojiye Benzeterek Paylaşan Kullanıcılar

Dünya Emoji Gününe Özel Sevdikleri Oyuncuyu Bir Emojiye Benzeterek Paylaşan Kullanıcılar

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 19:34

17 Temmuz Dünya Emoji Günü'ne özel sevdikleri oyuncuları bir emojiye benzeten kullanıcılar yüzünüzde tebessüm oluşturacak!

Kaynak: https://x.com/TvDunyasii/status/18135...
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X'te Televizyon Dünyası adlı hesap Dünya Emoji Günü'ne özel takipçilerinden sevdikleri oyuncuları paylaşmasını istedi. Ortaya renkli cevaplar çıktı!

X'te Televizyon Dünyası adlı hesap Dünya Emoji Günü'ne özel takipçilerinden sevdikleri oyuncuları paylaşmasını istedi. Ortaya renkli cevaplar çıktı!
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