Dünya Emoji Gününe Özel Sevdikleri Oyuncuyu Bir Emojiye Benzeterek Paylaşan Kullanıcılar
Dünya Emoji Gününe Özel Sevdikleri Oyuncuyu Bir Emojiye Benzeterek Paylaşan Kullanıcılar
Kaynak: https://x.com/TvDunyasii/status/18135...
17 Temmuz Dünya Emoji Günü'ne özel sevdikleri oyuncuları bir emojiye benzeten kullanıcılar yüzünüzde tebessüm oluşturacak!
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X'te Televizyon Dünyası adlı hesap Dünya Emoji Günü'ne özel takipçilerinden sevdikleri oyuncuları paylaşmasını istedi. Ortaya renkli cevaplar çıktı!
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