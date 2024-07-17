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Ameliyat Olan Avukat Rahmi Bey Meğer Müge Anlı'da Sağlık Durumu Hakkında Konuşmuş!

Ameliyat Olan Avukat Rahmi Bey Meğer Müge Anlı'da Sağlık Durumu Hakkında Konuşmuş!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 10:32

Müge Anlı'nın 28 Haziran Cuma günkü sezon finali yaptığı programda Avukat Rahmi Özkan'ın açıklamaları dikkat çekti. Ameliyat olduğunu öğrendiğimiz Rahmi Bey, meğer o zamanlar sağlık durumunun iyi olmadığını söylemiş.

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Geçtiğimiz gün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yıkılmaz direklerinden biri olan Avukat Rahmi Özkan'ın ameliyat haberini almıştık.

Geçtiğimiz gün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yıkılmaz direklerinden biri olan Avukat Rahmi Özkan'ın ameliyat haberini almıştık.

Ünlü avukat rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyata alınmıştı. Ardından paylaştığı video ile sevenlerine "İyiyim" mesajı vermişti.

Ünlü avukat rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyata alınmıştı. Ardından paylaştığı video ile sevenlerine "İyiyim" mesajı vermişti.

Aniden gelen haberin ardından Müge Anlı takipçileri Rahmi Bey için sağlık mesajları paylaştılar. Üstelik program devam ederken söylediğini hatırlattılar.

Aniden gelen haberin ardından Müge Anlı takipçileri Rahmi Bey için sağlık mesajları paylaştılar. Üstelik program devam ederken söylediğini hatırlattılar.

Herkesi korkutan ameliyat haberinin ardından Özkan'ın Müge Anlı'nın sezon finalinde sağlık durumu ile ilgili konuşup ağladığı anlar dikkat çekti.

Herkesi korkutan ameliyat haberinin ardından Özkan'ın Müge Anlı'nın sezon finalinde sağlık durumu ile ilgili konuşup ağladığı anlar dikkat çekti.

İşte izleyicilerin fark edip paylaştığı o anlar...

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