Ameliyat Olan Avukat Rahmi Bey Meğer Müge Anlı'da Sağlık Durumu Hakkında Konuşmuş!

Müge Anlı'nın 28 Haziran Cuma günkü sezon finali yaptığı programda Avukat Rahmi Özkan'ın açıklamaları dikkat çekti. Ameliyat olduğunu öğrendiğimiz Rahmi Bey, meğer o zamanlar sağlık durumunun iyi olmadığını söylemiş.