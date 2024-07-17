Survivor'dan Sonra 10 Kilo Veren Nagihan Karadere Son Hali ile Şaşırttı!
Survivor'dan Sonra 10 Kilo Veren Nagihan Karadere Son Hali ile Şaşırttı!
Survivor All Star'ın popüler yarışmacılarından Nagihan Karadere, yarışma sürecinde yaşadığı bazı olumsuz durumlar nedeniyle Dominik'ten ayrılmak zorunda kaldı. Yarışma sonrasında sağlık durumunu düzeltmek için tedavi gören Karadere, Survivor'ın bitiminden sonra 10 kilo kaybetti. Karadere'nin bu son hali, onu görenleri hayrete düşürdü.
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Sezonun en çok izlenen ve heyecan dolu yarışması Survivor All Star'da adından sıkça söz ettiren Nagihan Karadere, yarışma sonrası yaşadığı kilo kaybıyla gündemdeki yerini koruyor.
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Yarışmada yaşadığı talihsiz olaylar sonucunda Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Karadere, döndükten hemen sonra bacağından geçirdiği bir operasyon sonrası 10 kilo verdiğini duyurdu.
Sağlığına kavuşan Karadere, şu sıralar spor yapmayı sıklaştırdı ve tatilin keyfini çıkarıyor.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Karadere'nin her bir gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.
İşte son hali...
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