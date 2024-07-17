Survivor'dan Sonra 10 Kilo Veren Nagihan Karadere Son Hali ile Şaşırttı!

Survivor All Star'ın popüler yarışmacılarından Nagihan Karadere, yarışma sürecinde yaşadığı bazı olumsuz durumlar nedeniyle Dominik'ten ayrılmak zorunda kaldı. Yarışma sonrasında sağlık durumunu düzeltmek için tedavi gören Karadere, Survivor'ın bitiminden sonra 10 kilo kaybetti. Karadere'nin bu son hali, onu görenleri hayrete düşürdü.