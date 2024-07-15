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İşte Benim Stilim 7'inci Sezon Yarışmacılarının Değişimine Çok Şaşıracaksınız!

İşte Benim Stilim 7'inci Sezon Yarışmacılarının Değişimine Çok Şaşıracaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 14:42

2016-2017 senelerinde yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması 7'inci sezon yarışmacılarının günümüzdeki hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

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1. Simay Tokatlı

1. Simay Tokatlı

2. Deniz Serkanova

2. Deniz Serkanova

3. Bahar Candan

3. Bahar Candan

4. Aleyna Eroğlu

4. Aleyna Eroğlu

5. Merve Sevin

5. Merve Sevin
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6. Niran Yalaz

6. Niran Yalaz

7. Dilara Taşkın

7. Dilara Taşkın

8. Emine Aydın

8. Emine Aydın

9. Burcu Yakasız

9. Burcu Yakasız

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