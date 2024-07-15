İşte Benim Stilim 7'inci Sezon Yarışmacılarının Değişimine Çok Şaşıracaksınız!
İşte Benim Stilim 7'inci Sezon Yarışmacılarının Değişimine Çok Şaşıracaksınız!
2016-2017 senelerinde yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması 7'inci sezon yarışmacılarının günümüzdeki hallerini görünce çok şaşıracaksınız.
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1. Simay Tokatlı
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2. Deniz Serkanova
3. Bahar Candan
4. Aleyna Eroğlu
5. Merve Sevin
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6. Niran Yalaz
7. Dilara Taşkın
8. Emine Aydın
9. Burcu Yakasız
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