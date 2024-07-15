Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Şehrazad Hakkında Heyecan Verici Açıklama!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Şehrazad Hakkında Heyecan Verici Açıklama!
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde olacağı Şehrazad dizisi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna katılan Emel Çölgeçen dizi hakkında ilk kez konuştu. Bakın, neler söyledi?
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Gelecek sezon ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak Şehrazad adlı dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olacak.
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Deniz, Şehrazad dizisinin komiser 'Mahir'ine hayat verecek. Coşkun ise 'Mahir'in imkansız aşkı olan yörük kızı 'Canfeza'ya hayat verecek.
Heyecanla beklenen dizi gizemini büyük oranda korurken geçtiğimiz günlerde kadroya dahil olan oyuncu Emel Çölgeçen ilk kez dizi hakkında tüyolar verdi.
Habertürk'te Mesut Yar'ın sunduğu Gece Hattı programına konuk olan oyuncu yeni dizi hakkında herkesi heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
"Pek bir şey anlatamam ama çok güzel bir hikaye" diyen oyuncu "Çünkü çok iyi bir kadrosu var" diye ekledi.
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İşte o açıklama:
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