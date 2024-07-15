Görüş Bildir
Haberler
TV
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Şehrazad Hakkında Heyecan Verici Açıklama!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Yeni Dizisi Şehrazad Hakkında Heyecan Verici Açıklama!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 12:31

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde olacağı Şehrazad dizisi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna katılan Emel Çölgeçen dizi hakkında ilk kez konuştu. Bakın, neler söyledi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelecek sezon ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak Şehrazad adlı dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olacak.

Gelecek sezon ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak Şehrazad adlı dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olacak.

Deniz, Şehrazad dizisinin komiser 'Mahir'ine hayat verecek. Coşkun ise 'Mahir'in imkansız aşkı olan yörük kızı 'Canfeza'ya hayat verecek.

Deniz, Şehrazad dizisinin komiser 'Mahir'ine hayat verecek. Coşkun ise 'Mahir'in imkansız aşkı olan yörük kızı 'Canfeza'ya hayat verecek.

Heyecanla beklenen dizi gizemini büyük oranda korurken geçtiğimiz günlerde kadroya dahil olan oyuncu Emel Çölgeçen ilk kez dizi hakkında tüyolar verdi.

Heyecanla beklenen dizi gizemini büyük oranda korurken geçtiğimiz günlerde kadroya dahil olan oyuncu Emel Çölgeçen ilk kez dizi hakkında tüyolar verdi.

Habertürk'te Mesut Yar'ın sunduğu Gece Hattı programına konuk olan oyuncu yeni dizi hakkında herkesi heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Mesut Yar'ın sunduğu Gece Hattı programına konuk olan oyuncu yeni dizi hakkında herkesi heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

"Pek bir şey anlatamam ama çok güzel bir hikaye" diyen oyuncu "Çünkü çok iyi bir kadrosu var" diye ekledi.

"Pek bir şey anlatamam ama çok güzel bir hikaye" diyen oyuncu "Çünkü çok iyi bir kadrosu var" diye ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o açıklama:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın