Kirli Sepeti'nin Nergis'i Gözde Seda Altuner Show TV'nin Popüler Dizisine Geçti!
Kirli Sepeti'nin Nergis'i Gözde Seda Altuner Show TV'nin Popüler Dizisine Geçti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Kirli Sepeti'nden ayrılan Gözde Seda Altuner Show TV'nin sevilen dizisine geçti. Birsen Altuntaş, başarılı oyuncunun rolünü ve detayları açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisine ilk olarak Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç ve Halil İbrahim Ceyhan veda etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altuner, yeni dizi ile el sıkıştı. Bundan böyle kendisini yeni sezonda Show TV'nin sevilen başka bir dizisinde izleyeceğiz.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu dizi 2. sezon hazırlıkları süren Sandık Kokusu dizisi oldu. Dizinin kadrosuna son olarak Serkay Tütüncü’nün ardından Ali Yağcı katılmıştı.
Yeni sezona Şanlıurfa sahneleriyle başlayacak olan dizide Uğur Yücel’in canlandırdığı Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya’yı oynayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın