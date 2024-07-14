Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in Başrolünde Oynadığı Filmin Setinden İlk Kareler!
Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in Başrolünde Oynadığı Filmin Setinden İlk Kareler!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrollerinde olduğu “Son of A Rich” film çekimleri devam ediyor. Setten ilk kareleri Birsen Altuntaş paylaştı.
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Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Döngel gibi güçlü isimlerin yer aldığı “Son of A Rich” filmi çekimlere başladı.
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Onur Ünlü’nün yönettiği filmde 15. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu resmedilecek. Oyuncular sette tam gaz çalışmalara devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Bürsin'in sette geçirdiği bir kaza ile sakatlandığını duymuştuk. Rol arkadaşı Melisa Döngel iyi olduğunu aktarmıştı.
Setten ilk görüntüler Birsen Altuntaş'tan geldi. Neyse ki Bürsin'in durumu iyi görünüyor. Tüm ekipe başarılar diliyoruz!
İşte setten ilk görüntüler...
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