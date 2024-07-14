Ertan Saban'ın Başrolünde Oynayacağı Yeni Dizi Kötü Kan'ın Konusu Belli Oldu!
Ertan Saban'ın Başrolünde Oynayacağı Yeni Dizi Kötü Kan'ın Konusu Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/dizianaIiz/status/18120...
Ertan Saban ve Damla Sönmez'in başrolünde yer aldığı yeni sezonda NOW TV'de ekrana gelecek Kötü Kan dizisinin konusu belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonda NOW TV'de ekrana gelecek Kötü Kan dizisinin başrollerinde Ertan Saban ve Damla Sönmez'in rol alacağını duyurmuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ertan Saban'ın eski polis Kartal'ı canlandıracağı dizide Damla Sönmez bir mafyanın kızı Nazan’ı canlandıracak.
Diziye en son Savaş Özdemir'in de dahil olduğunu duymuştuk. Hikayede Metin rolüne hayat verecekti.
Efsane bir ekiple yayınlanacak olan dizinin konusu ise merak uyandırıyordu. Meraklısına dizinin hikayesi belli oldu!
İşte Kötü Kan dizisinin konusu:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın