Görüş Bildir
Haberler
TV
Ertan Saban'ın Başrolünde Oynayacağı Yeni Dizi Kötü Kan'ın Konusu Belli Oldu!

Ertan Saban'ın Başrolünde Oynayacağı Yeni Dizi Kötü Kan'ın Konusu Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 13:46

Ertan Saban ve Damla Sönmez'in başrolünde yer aldığı yeni sezonda NOW TV'de ekrana gelecek Kötü Kan dizisinin konusu belli oldu.

Kaynak: https://x.com/dizianaIiz/status/18120...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni sezonda NOW TV'de ekrana gelecek Kötü Kan dizisinin başrollerinde Ertan Saban ve Damla Sönmez'in rol alacağını duyurmuştuk.

Yeni sezonda NOW TV'de ekrana gelecek Kötü Kan dizisinin başrollerinde Ertan Saban ve Damla Sönmez'in rol alacağını duyurmuştuk.

Ertan Saban'ın eski polis Kartal'ı canlandıracağı dizide Damla Sönmez bir mafyanın kızı Nazan’ı canlandıracak.

Ertan Saban'ın eski polis Kartal'ı canlandıracağı dizide Damla Sönmez bir mafyanın kızı Nazan’ı canlandıracak.

Diziye en son Savaş Özdemir'in de dahil olduğunu duymuştuk. Hikayede Metin rolüne hayat verecekti.

Diziye en son Savaş Özdemir'in de dahil olduğunu duymuştuk. Hikayede Metin rolüne hayat verecekti.

Efsane bir ekiple yayınlanacak olan dizinin konusu ise merak uyandırıyordu. Meraklısına dizinin hikayesi belli oldu!

Efsane bir ekiple yayınlanacak olan dizinin konusu ise merak uyandırıyordu. Meraklısına dizinin hikayesi belli oldu!

İşte Kötü Kan dizisinin konusu:

İşte Kötü Kan dizisinin konusu:

'Bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın