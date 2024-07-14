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Güzel Oyuncu Cemre Baysel'in Yeni Projesi "Hayat Hırsızı"ndan Fotoğrafı Paylaşıldı!

Güzel Oyuncu Cemre Baysel'in Yeni Projesi "Hayat Hırsızı"ndan Fotoğrafı Paylaşıldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 11:27

Alperen Duymaz ile başrollerinde oynayacakları “Hayat Hırsızı” dizisinde Cemre Baysel kostüm provasında görüntülendi.

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Hilal Saral’ın heyecanla beklenen ve NOW’da ekrana gelecek yeni dizisi “Hayat Hırsızı”nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Hilal Saral’ın heyecanla beklenen ve NOW’da ekrana gelecek yeni dizisi “Hayat Hırsızı”nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Dizide Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrolleri paylaşacak. Muhtemelen bizleri dolu dizgin bir aşk hikayesi bekliyor.

Dizide Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrolleri paylaşacak. Muhtemelen bizleri dolu dizgin bir aşk hikayesi bekliyor.

“Hayat Hırsızı” dizisinin oyuncu kadrosu da giderek netleşirken güzel oyuncu Cemre Baysel, kostüm provasındaydı.

“Hayat Hırsızı” dizisinin oyuncu kadrosu da giderek netleşirken güzel oyuncu Cemre Baysel, kostüm provasındaydı.

Bir genç kadının intikam hikayesini anlatan dizide Baysel, anlaşılan giydikleri ile de adından söz ettirecek.

Bir genç kadının intikam hikayesini anlatan dizide Baysel, anlaşılan giydikleri ile de adından söz ettirecek.

İşte o görüntü...

İşte o görüntü...

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prensesssss

arkadaş bu ünlüleri neden bu kadar abartıyorsunuz beee

Cilveli Ahmet Hoca

valla fabrika çıkışı gibi hepsi birbirinin aynı onun için sıradan görünüyor bana kalırsa