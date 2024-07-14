Güzel Oyuncu Cemre Baysel'in Yeni Projesi "Hayat Hırsızı"ndan Fotoğrafı Paylaşıldı!
Güzel Oyuncu Cemre Baysel'in Yeni Projesi "Hayat Hırsızı"ndan Fotoğrafı Paylaşıldı!
Alperen Duymaz ile başrollerinde oynayacakları “Hayat Hırsızı” dizisinde Cemre Baysel kostüm provasında görüntülendi.
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Hilal Saral’ın heyecanla beklenen ve NOW’da ekrana gelecek yeni dizisi “Hayat Hırsızı”nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
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Dizide Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrolleri paylaşacak. Muhtemelen bizleri dolu dizgin bir aşk hikayesi bekliyor.
“Hayat Hırsızı” dizisinin oyuncu kadrosu da giderek netleşirken güzel oyuncu Cemre Baysel, kostüm provasındaydı.
Bir genç kadının intikam hikayesini anlatan dizide Baysel, anlaşılan giydikleri ile de adından söz ettirecek.
İşte o görüntü...
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arkadaş bu ünlüleri neden bu kadar abartıyorsunuz beee
valla fabrika çıkışı gibi hepsi birbirinin aynı onun için sıradan görünüyor bana kalırsa