Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun Yarışmadaki Tavırları Yüzünden Araları Bozuk Zannedildi
Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun Yarışmadaki Tavırları Yüzünden Araları Bozuk Zannedildi
Kanal D'nin yeni yarışma programı Password'ün sunucuları Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu olmuştu. İkilinin tanıtım videosundaki tavırları yanlış anlaşılınca 'Araları mı bozuk?' dedirtti.
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Kanal D, yaz sezonunda hem dizi hem de yarışma programlarıyla oldukça başarılı bir performans sergiledi ve yeni gözdesi olan Password yarışmasını duyurdu.
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Bu yarışmada, sevilen ikilimiz Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'ın sunuculuk görevlerini üstleneceğini büyük bir heyecanla duyurmuştuk. Ancak işler karıştı!
Şebnem Bozoklu'nun programın sunucusu iken, Enis Arıkan'ın ise daimi yarışmacı olarak bizlerle olacağı yarışmanın tanıtım videosundaki şaka gerçek zannedildi.
Önce o anlara bir bakalım...
İkilinin birbirleriyle atışmasını "Acaba araları mı bozuk?" diye paylaşan kullanıcıya "Espriyi anlamamışsınız" yanıtı geldi.
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İşte gelen cevaplar...
Hatta reklam yapıyorsunuz, diyenler de oldu.
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ee bundan bizene...
Salak mısınız ya ayrıca insanların hatırlamak istemeyeceği anılar üzerinden neden bir tanıtım yapılmış
Bu enis arıkan yüzünden Prada markasından tiksindim😝