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Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun Yarışmadaki Tavırları Yüzünden Araları Bozuk Zannedildi

Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun Yarışmadaki Tavırları Yüzünden Araları Bozuk Zannedildi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 11:04

Kanal D'nin yeni yarışma programı Password'ün sunucuları Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu olmuştu. İkilinin tanıtım videosundaki tavırları yanlış anlaşılınca 'Araları mı bozuk?' dedirtti.

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Kanal D, yaz sezonunda hem dizi hem de yarışma programlarıyla oldukça başarılı bir performans sergiledi ve yeni gözdesi olan Password yarışmasını duyurdu.

Kanal D, yaz sezonunda hem dizi hem de yarışma programlarıyla oldukça başarılı bir performans sergiledi ve yeni gözdesi olan Password yarışmasını duyurdu.

Bu yarışmada, sevilen ikilimiz Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'ın sunuculuk görevlerini üstleneceğini büyük bir heyecanla duyurmuştuk. Ancak işler karıştı!

Bu yarışmada, sevilen ikilimiz Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'ın sunuculuk görevlerini üstleneceğini büyük bir heyecanla duyurmuştuk. Ancak işler karıştı!

Şebnem Bozoklu'nun programın sunucusu iken, Enis Arıkan'ın ise daimi yarışmacı olarak bizlerle olacağı yarışmanın tanıtım videosundaki şaka gerçek zannedildi.

Şebnem Bozoklu'nun programın sunucusu iken, Enis Arıkan'ın ise daimi yarışmacı olarak bizlerle olacağı yarışmanın tanıtım videosundaki şaka gerçek zannedildi.

Önce o anlara bir bakalım...

İkilinin birbirleriyle atışmasını "Acaba araları mı bozuk?" diye paylaşan kullanıcıya "Espriyi anlamamışsınız" yanıtı geldi.

İkilinin birbirleriyle atışmasını "Acaba araları mı bozuk?" diye paylaşan kullanıcıya "Espriyi anlamamışsınız" yanıtı geldi.
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İşte gelen cevaplar...

İşte gelen cevaplar...
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prensesssss

ee bundan bizene...

bjk81

Salak mısınız ya ayrıca insanların hatırlamak istemeyeceği anılar üzerinden neden bir tanıtım yapılmış

Ogust

Bu enis arıkan yüzünden Prada markasından tiksindim😝