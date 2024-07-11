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Yeni Yarışma Programı 'Milyoner Aile'yi Hangi Ünlü Oyuncunun Sunacağı Belli Oldu!

Yeni Yarışma Programı 'Milyoner Aile'yi Hangi Ünlü Oyuncunun Sunacağı Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 12:22

Geçtiğimiz hafta ekranlarda ismini gördüğümüz 'Milyoner Aile' adlı yarışma programı merak uyandırmıştı. Program hakkındaki detaylar ve sunucu belli oldu.

Kaynak: https://x.com/atvcomtr/status/1810762...
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ATV ekranlarında yeni yarışma programının başlayacağı müjdesini geçtiğimiz hafta almıştık.

ATV ekranlarında yeni yarışma programının başlayacağı müjdesini geçtiğimiz hafta almıştık.

Ekranlarda tanıtım görselini gördüğümüz programın detayları çok merak ediliyordu.

Ekranlarda tanıtım görselini gördüğümüz programın detayları çok merak ediliyordu.

Programın sunucusu Engin Altan Düzyatan oldu. Ünlü oyuncu ailelerle yarışacak ve kazandıracak!

Programın sunucusu Engin Altan Düzyatan oldu. Ünlü oyuncu ailelerle yarışacak ve kazandıracak!

İşte ilk tanıtım videosu!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı olarak tanıtılan "Milyoner Aile"nin ne zaman ekrana geleceği ise henüz belli değil.

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı olarak tanıtılan "Milyoner Aile"nin ne zaman ekrana geleceği ise henüz belli değil.
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