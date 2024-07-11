Yeni Yarışma Programı 'Milyoner Aile'yi Hangi Ünlü Oyuncunun Sunacağı Belli Oldu!
Yeni Yarışma Programı 'Milyoner Aile'yi Hangi Ünlü Oyuncunun Sunacağı Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/atvcomtr/status/1810762...
Geçtiğimiz hafta ekranlarda ismini gördüğümüz 'Milyoner Aile' adlı yarışma programı merak uyandırmıştı. Program hakkındaki detaylar ve sunucu belli oldu.
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ATV ekranlarında yeni yarışma programının başlayacağı müjdesini geçtiğimiz hafta almıştık.
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Ekranlarda tanıtım görselini gördüğümüz programın detayları çok merak ediliyordu.
Programın sunucusu Engin Altan Düzyatan oldu. Ünlü oyuncu ailelerle yarışacak ve kazandıracak!
İşte ilk tanıtım videosu!
Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı olarak tanıtılan "Milyoner Aile"nin ne zaman ekrana geleceği ise henüz belli değil.
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