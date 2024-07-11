Murat Boz'dan Sonra Fırat Tanış Merak Uyandırdı! Zeytin Ağacı’nın Galasında Neden Yoktu?
Murat Boz'dan Sonra Fırat Tanış Merak Uyandırdı! Zeytin Ağacı’nın Galasında Neden Yoktu?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/z...
Zeytin Ağacı dizisinin 2. Sezon gala yemeği gerçekleşti ancak dedikodular son bulmuyor. Serkan Altunorak ve Murat Boz'dan sonra galaya Fırat Tanış'ın da katılmaması dikkat çekti. Sebebini Birsen Altuntaş açıkladı.
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İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonu çekildi. Oyuncular dizinin galasında buluştu.
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3. sezon için de onay alan dizinin galası oldukça ses getirdi. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve popüler şarkıcı Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Zeytin Ağacı'nın galasına bazı isimler katılmadı.
Hal böyle olunca dedikodular çoğaldı. Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan sonra dizide Zaman'ı oynayan Fırat Tanış'ın da galaya neden katılmadığı merak edildi.
Yemekte bulunmayan Serkan Altunorak’ın Amerika’da olduğu bilinirken Murat Boz'un ise atılan sahnelerine kızıp katılmadığı düşünüldü.
Birsen Altuntaş haberinde Tanış'ın galaya katılmamasının sebebini de açıkladı. Tanış’ın pazartesi akşamı bademcik enfeksiyonu nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesi‘ne gittiği ve doktorların önerisiyle de hastaneye yattığı öğrenildi.
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