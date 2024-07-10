Sette Yaşanan Krizin Ardından Zeytin Ağacı Galasına Katılmayan Murat Boz, Tek Tabanca Takılmaya Karar Verdi!
Sette Yaşanan Krizin Ardından Zeytin Ağacı Galasına Katılmayan Murat Boz, Tek Tabanca Takılmaya Karar Verdi!
11 Temmuz'da ikinci sezonuyla Netflix'te izleyiciyle buluşacak Zeytin Ağacı dizisinde ufak çaplı Murat Boz krizi yaşanmıştı. Rolünün azaltılması ve Aytaç Şaşmaz'ın daha ön planda olması sebebiyle rahatsızlık duyduğu iddia edilen Boz, bu kez hem galaya katılmadı hem de tek başına fotoğraf paylaşarak tepkisini ortaya koydu!
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Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı.
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İlk sezonda Tuba Büyüküstün'le shiplenen ve rolü bir hayli fazla olan Murat Boz'un, ikinci sezona Aytaç Şaşmaz'ın gelişiyle rolünün azalmasından şikayet ettiği iddia edilmişti.
Hatta sezonu merakla bekleyen izleyici X'te tartışma yaratmış ve Aytaç Şaşmaz'ın daha uygun bir partner olduğu konusunda epey dil dökmüştü.
Tüm bu iddiaların üstüne Murat Boz'un galaya katılmaması tüm bu söylentileri güçlendirmişti.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Murat Boz diziden yalnızca kendi karakterine ait tek tabanca fotoğrafını paylaştı.
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Ee, iddiaları kabul etmek gibi bir şey değil mi bu şimdi? Siz Murat Boz'un bu tavrını haklı mı buluyorsunuz, yoksa sizce haksız mı?
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