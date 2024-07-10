Sette Yaşanan Krizin Ardından Zeytin Ağacı Galasına Katılmayan Murat Boz, Tek Tabanca Takılmaya Karar Verdi!

11 Temmuz'da ikinci sezonuyla Netflix'te izleyiciyle buluşacak Zeytin Ağacı dizisinde ufak çaplı Murat Boz krizi yaşanmıştı. Rolünün azaltılması ve Aytaç Şaşmaz'ın daha ön planda olması sebebiyle rahatsızlık duyduğu iddia edilen Boz, bu kez hem galaya katılmadı hem de tek başına fotoğraf paylaşarak tepkisini ortaya koydu!