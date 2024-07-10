120 Filmde Oynayan Nicolas Cage, En Sevdiği Filminin Ne Olduğu Sorusuna Domuzun Kendisini Isırdığı Filmi Seçti
120 Filmde Oynayan Nicolas Cage, En Sevdiği Filminin Ne Olduğu Sorusuna Domuzun Kendisini Isırdığı Filmi Seçti
New Yorker'a röportaj veren Hollywood aktörü Nicolas Cage, en sevdiği filmi açıkladı. Bugüne kadar 120 filmde oynayan Cage'in en sevdiği film duyanları şaşırtacak cinsten. Detaylar içerikte!
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Nicolas Cage, hiç kuşkusuz Hollywood dünyasının en usta aktörlerinden biri. 60 yaşındaki Cage, 1983 yapımı Valley Girl'deki rolünden bu yana tam 120 filmde oynadı.
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Cage, 1995 yılında Elisabeth Shue ile başrolde oynadığı Leaving Las Vegas (Elveda Las Vegas) filmiyle Oscar ödülünü kazandı. Yine aynı yıl John Travolta'yla birlikte rol aldığı Face/Off (Yüz Yüze) filmiyle performansı çok beğenildi.
Ünlü oyuncunun son filmi Longlegs (Cambaz) ise bu hafta vizyona girecek. Filmden size daha önce bahsetmiştik. Cage'in yan rolde bir seri katil olarak rol aldığı Longlegs, eleştirmenler tarafından hem çok beğenilmiş hem de tiksindirici olarak nitelendirilmişti. Hatta film "son 10 yılın en korkunç filmi" olarak da görülmüştü.
Nicolas Cage geçtiğimiz günlerde New Yorker'a verdiği röportajda kendisine sorulan soruları yanıtladı. Sorulardan bir tanesine verdiği cevapsa oldukça dikkat çekti.
Ünlü oyuncu "Eğer daha önce hiç Nicolas Cage filmi izlemediyseniz hangisini seyretmelisiniz?" sorusuna ne Oscar kazandığı ne de çok övüldüğü bir filmin adını verdi.
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Hollywood Reporter'ın haberine göre ünlü oyuncunun en sevdiği filmi Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 2021 yapımı 'Pig' filmi. 'Pig'i izleyenler hatırlayacaktır filmdeki domuz bir hayli vahşiydi.
Vahşiydi çünkü filmin bütçesi sadece 3 milyon dolar olduğu için eğitimsiz bir domuz kullanılmıştı ve çekimler sırasında alaylı domuz Nicolas Cage'i pek çok kez ısırmıştı.
Nicolas Cage bu filmde bir zamanlar ünlü bir şef olan yer mantarı avcısı Rob'u canlandırmıştı. Oregon'un vahşi doğasında yaşayan Rob, çok sevdiği domuzunu kaçıran hırsızların peşine düşmüştü.
Oscarlı oyuncu röportajın bir kısmında şu sözlere de yer veriyor: "Oyunculuk artık benim için daha ilginç ve daha kişisel." Siz ünlü oyuncunun kariyeri ve filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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