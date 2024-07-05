Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
İzleyenlerin Kafasını Yakan 'Outer Range' Dizisinden Kötü Bir Haber Geldi

İzleyenlerin Kafasını Yakan 'Outer Range' Dizisinden Kötü Bir Haber Geldi

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 12:46

Amazon Prime Video'nun sevilen dizisi 'Outer Range'ten kötü haber var. Yayın devi, Josh Brolin'in başrolde olduğu diziyi iptal etti. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amazon Prime Video'da yayınlanan 'Outer Range' dizisi bilim kurgu ve neo-western türlerini bir araya getirmesiyle son zamanlarda türün hayranlarının en favori dizilerinden biriydi.

Amazon Prime Video'da yayınlanan 'Outer Range' dizisi bilim kurgu ve neo-western türlerini bir araya getirmesiyle son zamanlarda türün hayranlarının en favori dizilerinden biriydi.

Başrolünde Josh Brolin'in oynadığı dizinin ilk sezonu Wyoming'de bir çiftlik sahibi olan Royal Abbott'ın, arazisinde gizemli bir boşluk keşfetmesiyle başlamıştı.

Başrolünde Josh Brolin'in oynadığı dizinin ilk sezonu Wyoming'de bir çiftlik sahibi olan Royal Abbott'ın, arazisinde gizemli bir boşluk keşfetmesiyle başlamıştı.

Royal Abbott'ın bulduğu boşluk, onun kişisel ve ailevi sorunlarını gün yüzüne çıkarmış ve doğaüstü olaylara kapı açmıştı.

Royal Abbott'ın bulduğu boşluk, onun kişisel ve ailevi sorunlarını gün yüzüne çıkarmış ve doğaüstü olaylara kapı açmıştı.

İkinci sezonu daha iki ay önce başlayan diziden kötü bir haber var. Hollywood Reporter'ın haberine göre Amazon Prime Video, heyecanla izlenen 'Outer Range' dizisini iptal etti.

İkinci sezonu daha iki ay önce başlayan diziden kötü bir haber var. Hollywood Reporter'ın haberine göre Amazon Prime Video, heyecanla izlenen 'Outer Range' dizisini iptal etti.

Dizinin başrolü Josh Brolin, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderide yaşadığı kırgınlığı paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Brolin paylaşımında,

Brolin paylaşımında,

'Her ne kadar Amazon Prime'ın sevgili dizimiz Outer Range'i iptal etmesinin çok büyük bir hata olduğunu düşünsem de bu karar, bu değerli kadronun ve şimdiye kadar karşılaştığım en çalışkan ekibin ne kadar harika olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecek. Yaratıcılığa gelince 2-0 biz kazandık. Başka bir yerde görüşmek üzere.' sözlerini dile getirdi.

Siz 'Outer Range'i izlediniz mi? Devam etmesini ister miydiniz? Buyrun yorumlara...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın