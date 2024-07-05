İzleyenlerin Kafasını Yakan 'Outer Range' Dizisinden Kötü Bir Haber Geldi

'Her ne kadar Amazon Prime'ın sevgili dizimiz Outer Range'i iptal etmesinin çok büyük bir hata olduğunu düşünsem de bu karar, bu değerli kadronun ve şimdiye kadar karşılaştığım en çalışkan ekibin ne kadar harika olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecek. Yaratıcılığa gelince 2-0 biz kazandık. Başka bir yerde görüşmek üzere.' sözlerini dile getirdi.