İzleyenlerin Kafasını Yakan 'Outer Range' Dizisinden Kötü Bir Haber Geldi
İzleyenlerin Kafasını Yakan 'Outer Range' Dizisinden Kötü Bir Haber Geldi
Amazon Prime Video'nun sevilen dizisi 'Outer Range'ten kötü haber var. Yayın devi, Josh Brolin'in başrolde olduğu diziyi iptal etti. Detaylar içerikte!
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Amazon Prime Video'da yayınlanan 'Outer Range' dizisi bilim kurgu ve neo-western türlerini bir araya getirmesiyle son zamanlarda türün hayranlarının en favori dizilerinden biriydi.
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Başrolünde Josh Brolin'in oynadığı dizinin ilk sezonu Wyoming'de bir çiftlik sahibi olan Royal Abbott'ın, arazisinde gizemli bir boşluk keşfetmesiyle başlamıştı.
Royal Abbott'ın bulduğu boşluk, onun kişisel ve ailevi sorunlarını gün yüzüne çıkarmış ve doğaüstü olaylara kapı açmıştı.
İkinci sezonu daha iki ay önce başlayan diziden kötü bir haber var. Hollywood Reporter'ın haberine göre Amazon Prime Video, heyecanla izlenen 'Outer Range' dizisini iptal etti.
Dizinin başrolü Josh Brolin, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderide yaşadığı kırgınlığı paylaştı.
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Brolin paylaşımında,
Siz 'Outer Range'i izlediniz mi? Devam etmesini ister miydiniz? Buyrun yorumlara...
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