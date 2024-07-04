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'3 Cisim Problemi' Oyuncusu, Sherlock Holmes'ün Yeni Dizisine Transfer Oldu

'3 Cisim Problemi' Oyuncusu, Sherlock Holmes'ün Yeni Dizisine Transfer Oldu

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 11:17

Netflix'in çok izlenen dizisi 3 Cisim Problemi'nde 'Genç Ye Wenjie' rolünü canlandıran oyuncu 'Young Sherlock' dizisine dahil oldu. Detaylar içerikte!

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Zine Tseng son dönemin en popüler oyuncularından biri. İzlediyseniz hatırlarsanız kendisi Netflix'in çok izlenen ve bir o kadar da tartışmalı dizisi 3 Cisim Problemi'nde 'Genç Ye Wenjie' rolünü canlandırmıştı.

Zine Tseng son dönemin en popüler oyuncularından biri. İzlediyseniz hatırlarsanız kendisi Netflix'in çok izlenen ve bir o kadar da tartışmalı dizisi 3 Cisim Problemi'nde 'Genç Ye Wenjie' rolünü canlandırmıştı.

Hatta 30 yaşındaki Tayvan kökenli oyuncu bu dizideki rolüyle 2024 Gotham TV Ödülleri'nde Drama Dizilerinde Çığır Açan Performans ödülünü almayı hak kazanmıştı.

Hatta 30 yaşındaki Tayvan kökenli oyuncu bu dizideki rolüyle 2024 Gotham TV Ödülleri'nde Drama Dizilerinde Çığır Açan Performans ödülünü almayı hak kazanmıştı.

Collider'in haberine göre Zine Tseng, Netflix dizisinden Amazon Prime Video'nun yeni dizisi 'Young Sherlock'un kadrosuna dahil oldu. Guy Ritchie'nin yönetmenliğini yapacağı dizide Tseng, Oxford Üniversitesi akademisyeni ve yetenekli dövüş sanatçısı Çinli Prenses Gulun Shou'an rolünü canlandıracak.

Collider'in haberine göre Zine Tseng, Netflix dizisinden Amazon Prime Video'nun yeni dizisi 'Young Sherlock'un kadrosuna dahil oldu. Guy Ritchie'nin yönetmenliğini yapacağı dizide Tseng, Oxford Üniversitesi akademisyeni ve yetenekli dövüş sanatçısı Çinli Prenses Gulun Shou'an rolünü canlandıracak.

Sherlock Holmes'un genç halini de Hero Fiennes Tiffin canlandıracak. Kendisini ilk olarak 2009 yılında Harry Potter ve Melez Prens filminde Tom Riddle'ın 11 yaşındaki hali olarak izlemiştik. Son olarak da 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminde karşımıza çıkmıştı.

Sherlock Holmes'un genç halini de Hero Fiennes Tiffin canlandıracak. Kendisini ilk olarak 2009 yılında Harry Potter ve Melez Prens filminde Tom Riddle'ın 11 yaşındaki hali olarak izlemiştik. Son olarak da 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminde karşımıza çıkmıştı.

'Young Sherlock' dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Ama şimdiden Holmes'ün 19 yaşındaki halini çok merak ediyoruz. Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

'Young Sherlock' dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Ama şimdiden Holmes'ün 19 yaşındaki halini çok merak ediyoruz. Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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