Dört Atlı Geri Dönüyor! 'Sihirbazlar Çetesi 3' Filmi İçin Beklenen Tarih Nihayet Verildi
Dört Atlı Geri Dönüyor! 'Sihirbazlar Çetesi 3' Filmi İçin Beklenen Tarih Nihayet Verildi
Tüm zamanların en gerilim dolu film serilerinden biri olan Sihirbazlar Çetesi'nin (Now You See Me) üçüncü filmi için vizyon tarihi belli oldu. Detaylar içerikte!
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2013 yılında vizyona giren Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me), gişede büyük bir başarı yakalamış, 75 milyonluk bütçesine karşılık 350 milyon gibi bir hasılat yapmıştı. Hatta bu başarıdan sonra ikinci film çok gecikmemiş, 2016 yılında vizyona girmişti.
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Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo ve Woody Harrelson'ın başrolde olduğu ilk film, bir grup zeki illüzyonistin bankalardan çaldıkları parayı izleyicilerine verme konusunda uzmanlaşmasını anlatmıştı.
İkincisi ise Dört Atlı denen bu grubun bir iş insanının dahil olduğu soygunda illüzyon güçlerini kullanmasını ekranlara taşımıştı.
Ve tüm zamanların en gerilim dolu yapımlarından olan bu seriden güzel bir haber var. Deadline'ın haberine göre yapım şirketi Lionsgate, Sihirbazlar Çetesi serisinin üçüncü filminin geleceğini duyurdu.
Yapılan duyuruya göre Sihirbazlar Çetesi 3'ün başrolünde Jesse Eisenberg yer alacak ve film tahminen 14 Kasım 2025'te vizyona girecek.
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Sihirbazlar Çetesi 3'ün konusu henüz gizli tutuluyor ama önceki filmlerden bildiğimiz kadarıyla bizi yeni bir illüzyon dolu hırsızlık bekliyor diyebiliriz.
Tabii yeni nesil sihirbazları da unutmayalım. Bakalım bu ekibe kimler kimler katılacak? Yönetmen Ruben Fleischer yıllardır yapılmayı bekleyen Sihirbazlar Çetesi 3'ü beyaz perdeye getirebilecek mi? Siz yeni film hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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Birincisi çok iyiydi ama ikincisi vasattı... Umarız bu film iyi olur...