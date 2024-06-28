'Baby Reindeer'ın Yaratıcısı Richard Gadd'ın Yeni Dizisinin Detayları Belli Oldu!
'Baby Reindeer'ın Yaratıcısı Richard Gadd'ın Yeni Dizisinin Detayları Belli Oldu!
Tartışmalı Netflix dizisi Baby Reindeer'ın hem yaratıcısı hem de oyuncusu Richard Gadd, yeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Detaylar içerikte!
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İskoç komedyen Richard Gadd, Netflix'te gösterime giren 'Baby Reindeer' dizisiyle izlenme oranlarına bakıldığında hem büyük bir başarı yakalamış hem de pek çok tartışmanın odak noktası haline gelmişti.
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Richard Gadd'ın yaşadığı travmatik olayların dizide yansıtılış şekli ve Martha Scott karakterinin Fiona Harvey olduğu ortaya çıktıktan sonra yaşananlar gündemi epey bir meşgul tutmuştu.
Geldiğimiz son aşamada Harvey'in Netflix'i dava ettiği biliniyor. Zira Harvey kendine iftira atıldığını iddia ediyor.
Haberlere bakılırsa Richard Gadd bu tartışmalar yaşanırken dizi çalışmalarına ara vermemiş. Beyazperde'nin aktardığına göre Gadd, HBO ve BBC ortak yapımcılığında çekilecek bir dizinin senaryosunu yazdı.
Gadd bu dizinin senaristliğini üstlenmenin yanı sıra yapımcılığını da üstleniyor. Altı bölümden oluşan 'Lions' adındaki bu dizi, 1980'lerden günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın bir süreyi kapsıyor.
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'Lions', Niall adındaki İskoç bir adamın görüşmediği kardeşini kendi düğününde görmesini ve iki kardeşin arasında geçen ayrılığın hikayesini konu alıyor. Dizi "Erkek olmak ne anlama geliyor?" sorusunu izleyicilere sordurmayı amaçlıyor.
Siz Baby Reindeer'dan sonra Richard Gadd'dan nasıl bir hikaye bekliyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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