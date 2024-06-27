Harry Potter Yönetmeninden Başrolde Cate Blanchett'in Olduğu Bir Dizi Geliyor!
Harry Potter Yönetmeninden Başrolde Cate Blanchett'in Olduğu Bir Dizi Geliyor!
Cate Blanchett'in başrolde olduğu 'Disclaimer'dan ilk fotoğraflar geldi. Alfonso Cuarón'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
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'Harry Potter ve Azkaban Tutsağı', 'Yerçekimi' ve 'Roma' filmleriyle dünya çapında tanınan Latin Amerikalı yönetmen Alfonso Cuarón, yepyeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Ünlü yönetmen, başrollerinde Cate Blanchett ve Kevin Kline'ın rol aldığı psikolojik gerilim dizisi 'Disclaimer' ile televizyon dünyasına geri dönüyor.
Variety'nin haberine göre 'Disclaimer'dan ilk fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda Cate Blanchett, ününü başkalarının yanlışlarını ortaya dökerek kazanan ünlü gazeteci Catherine Ravenscroft olarak karşımıza çıkıyor.
Dizi, Catherine Ravenscroft'un tanınmamış bir yazardan roman aldıktan sonra en karanlık sırların açığa çıktığı bir hikayenin merkezinde yer aldığını keşfetmesini konu alıyor. Tabii bu fark edişten sonra dehşete düşmesi de eksik olmuyor.
Apple TV+'ta yayınlanacak olan 'Disclaimer' 7 bölümden oluşacak ve ilk bölümü 11 Ekim'de ekranlara gelecek. Siz Cate Blanchett'i bu rolde izlemek için heyecanlı mısınız? Yorumlara buyrun!
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