'The Crown' Dizisinde Kate Middleton'ı Canlandıran Oyuncu Zorbalığa Uğradığını Anlattı

'Kate Middleton rolüne ilk seçildiğimde sosyal medyada bir sürü kötü yoruma maruz kaldım. Yorumlarda çoğunlukla 'Kate'i oynamak için çok şişmansın' yazıyordu. Gelen yorumlar beni çok üzdü ama bu sektörde kadın olmakla ilgili bir fikir verdi. Bu tür yorumlara kulak asmamam gerektiğini öğrendim. Çünkü yorumları yazanlar internet trolleri ya da profil resminde tuttuğu balığı gösteren Gary adlı adamlardı' dedi.