'The Crown' Dizisinde Kate Middleton'ı Canlandıran Oyuncu Zorbalığa Uğradığını Anlattı
'The Crown' Dizisinde Kate Middleton'ı Canlandıran Oyuncu Zorbalığa Uğradığını Anlattı
Netflix dizisi The Crown'da Kate Middleton'u canlandıran Meg Bellamy, rolü aldığında canına sıkan konu hakkında bir röportaj verdi. Genç oyuncunun açıklamasına gelin hep birlikte bakalım.
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Netflix dizisi 'The Crown', 2023 yılının Aralık ayında final yapmıştı. 6 sezon süren dizi, her sezonuyla izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bazen de tarihsel gerçeklikten koptuğu gerekçesiyle çok sert eleştirilmişti. Ama yine de son yılların en çok izlenen dizileri arasındaki yerini almıştı.
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Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığını konu alan dizi geniş oyuncu kadrosuyla da dikkatleri epey üzerine çekmişti. Dizideki en dikkat çeken oyuncu ise 6. sezonda Kate Middleton'ı canlandıran Meg Bellamy olmuştu.
21 yaşındaki Meg Bellamy'nin dikkat çekmemesi imkansız zira canlandırdığı karakter olan Galler Prensesi Catherine, kraliyet ailesinin şu an en önemli figürlerinden biri.
Hatırlarsanız Kate Middleton geçtiğimiz aylarda ortadan kaybolmuş ve hakkında bir sürü komplo teorileri ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra kanser tedavisi gördüğü haberleri basına yansımıştı.
Meg Bellamy'e gelecek olursak onun bu rolü oynarken epey zorlandığı magazin haberlerinde geniş yer buluyor. Independent'ın aktardığına göre genç oyuncu internet trolleri yüzünden epey bir sıkıntı çekmiş.
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Mail on Sunday'in You dergisine röportaj veren Bellamy yaptığı açıklamada,
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