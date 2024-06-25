Harry Potter Serisinde Neville Longbottom'ı Canlandıran Ünlü Oyuncu Yeni Dizideki Rolüne Yeşil Işık Yaktı

'Oyunculuğu seçmemin nedeni çok kısa bir dikkat süresine sahip olmam. Herhangi bir işi çok uzun süre devam ettiremiyorum. Mesela yıllar boyunca bir sürü hobim oldu ama şimdi hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Başlarda bir konuya ilgim çok oluyor, daha sonra azalıyor. Harry Potter dizisinde oynamam için bana teklif götürülürse buna hayır demem. Burun kıvırmam. Ama bu özellikle yapmak istediğim bir şey değil. Teklif gelirse bakar, değerlendiririm. Bugüne kadar pek çok şey oldum; hemşire oldum, polis memuru oldum, asker oldum, büyücü oldum. Sıradakinin ne olacağını hiç bilmiyorum' dedi.