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Harry Potter Serisinde Neville Longbottom'ı Canlandıran Ünlü Oyuncu Yeni Dizideki Rolüne Yeşil Işık Yaktı

Harry Potter Serisinde Neville Longbottom'ı Canlandıran Ünlü Oyuncu Yeni Dizideki Rolüne Yeşil Işık Yaktı

Harry Potter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 20:10

Harry Potter serisinin bir dizi olarak yayınlanacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ancak karakterleri kimlerin oynayacağı belli olmamıştı. Seride Neville Longbottom'ı canlandıran Matthew Lewis dizide oynayıp oynamayacağı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

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Tüm zamanların en efsane film serilerinden biri olan Harry Potter'da her oyuncunun kendine has ayrı bir popülaritesi var. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz 34 yaşındaki İngiliz aktör Matthew Lewis.

Tüm zamanların en efsane film serilerinden biri olan Harry Potter'da her oyuncunun kendine has ayrı bir popülaritesi var. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz 34 yaşındaki İngiliz aktör Matthew Lewis.

Biz ve tabii bütün dünya, onu Harry Potter filmlerindeki sessiz, çekingen ama özgüveni yerine gelince gözünü anında karartan Neville Longbottom karakteriyle tanıyoruz. Halbuki o 'Me Before You' ve 'Baby Done' filmleriyle de ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

Biz ve tabii bütün dünya, onu Harry Potter filmlerindeki sessiz, çekingen ama özgüveni yerine gelince gözünü anında karartan Neville Longbottom karakteriyle tanıyoruz. Halbuki o 'Me Before You' ve 'Baby Done' filmleriyle de ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

Peki Harry Potter evreninde başka bir film ya da dizi çekilirse bunda yer alır mı? Hatırlarsanız aylardır HBO'nun yeni Harry Potter dizisi üzerinde çalıştığı ve dizinin 2026 yılında yayınlanacağı söyleniyordu. Ancak dizide oynayacak oyuncular henüz belli değil.

Peki Harry Potter evreninde başka bir film ya da dizi çekilirse bunda yer alır mı? Hatırlarsanız aylardır HBO'nun yeni Harry Potter dizisi üzerinde çalıştığı ve dizinin 2026 yılında yayınlanacağı söyleniyordu. Ancak dizide oynayacak oyuncular henüz belli değil.

Lewis'e geçtiğimiz günlerde Neville Longbottom karakterine dönüp dönmeyeceği soruldu. Ünlü oyuncu People'a yaptığı açıklamada,

Lewis'e geçtiğimiz günlerde Neville Longbottom karakterine dönüp dönmeyeceği soruldu. Ünlü oyuncu People'a yaptığı açıklamada,

'Oyunculuğu seçmemin nedeni çok kısa bir dikkat süresine sahip olmam. Herhangi bir işi çok uzun süre devam ettiremiyorum. Mesela yıllar boyunca bir sürü hobim oldu ama şimdi hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Başlarda bir konuya ilgim çok oluyor, daha sonra azalıyor. Harry Potter dizisinde oynamam için bana teklif götürülürse buna hayır demem. Burun kıvırmam. Ama bu özellikle yapmak istediğim bir şey değil. Teklif gelirse bakar, değerlendiririm. Bugüne kadar pek çok şey oldum; hemşire oldum, polis memuru oldum, asker oldum, büyücü oldum. Sıradakinin ne olacağını hiç bilmiyorum' dedi.

Siz Neville Longbottom'ın yani Matthew Lewis'in açıklamasına ne diyorsunuz? Hermione Granger ona bi' odaklanma büyüsü yapsa hiçbir şeyi kalmaz ama neyse...

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