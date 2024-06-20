'House of the Dragon' Oyuncusu Matt Smith, İşiyle Alakalı Yaşadığı Korkuları Anlattı

'Bir oyuncuyu mutsuz etmenin en iyi yolu ona bir iş vermek. Çünkü bu sefer kendinle ilgili çok düşünmeye başlıyorsun. Bu işten keyif alabilir miyim diye düşünüyorsun. Babama aldığım işler yüzünden bazen keyif almadığımı söylerdim ve bana 'Lanet olsun oğlum. İş bu. Her zaman eğlenceli olması gerekmiyor. Yapmaya devam et'' derdi.