'House of the Dragon' Oyuncusu Matt Smith, İşiyle Alakalı Yaşadığı Korkuları Anlattı
'House of the Dragon' Oyuncusu Matt Smith, İşiyle Alakalı Yaşadığı Korkuları Anlattı
'Doctor Who', 'The Crown' ve 'House of the Dragon' dizileriyle geniş kitleler tarafından sevilen Matt Smith, rolleri kabul ederken yaşadığı tereddüt konusunda bir röportaj verdi. Gelin ünlü oyuncunun şüphelerine hep birlikte bakalım.
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İngiliz oyuncu Matt Smith, dizi dünyasının en popüler isimlerinden biri. 'Doctor Who'da On birinci Doktor'u oynayarak harika bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan Smith, şu sıralar yabancı dizi severlerin takip ettiği üzere 'House of the Dragon' ile sık sık gündeme geliyor.
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Dizide Daemon Targaryen rolünü canlandıran Matt Smith, Rhaenyra'nın amcası ve Viserys'in küçük erkek kardeşi olarak karşımıza çıkıyor. Savaşçılığı ve usta ejderha biniciliğiyle izleyenlerin beğenisini topluyor. Her ne kadar sadist ve anti kahraman olsa da kendisi çok seviliyor.
Fakat ünlü oyuncunun sözlerine bakılırsa bu rolü alırken epey bir şüpheye düşmüş. Indepedent'ın aktardığına göre Matt Smith hem 'Doctor Who' hem de 'House of the Dragon'daki rolleri kabul edip etmemeyi çok düşünmüş.
The Guardian'a konuşan Smith yaptığı açıklamada,
Peki Matt Smith neden tereddüt etti? Ünlü oyuncu aynı röportajda bu konuya da bir açıklık getirdi. Yaptığı açıklamada,
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Matt Smith, rol aldığın 'Doctor Who', 'The Crown' ve 'House of the Dragon' tüm dünyanın çok beğenerek izlediği diziler arasında yer alıyor. O yüzden baban haklı.
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