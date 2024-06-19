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Son 10 Yılın En Korkunç Filmi Olarak Anılan Nicolas Cage'in Yeni Filmi İzleyenleri Tiksindirdi

Son 10 Yılın En Korkunç Filmi Olarak Anılan Nicolas Cage'in Yeni Filmi İzleyenleri Tiksindirdi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 17:31

Hollywood'un başarılı aktörü Nicolas Cage, yeni bir korku filmiyle ekranlara geliyor. Bu yaz vizyona girecek filmde ona Maika Monroe eşlik ediyor. Detaylar içerikte!

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Hollywood dünyasının usta aktörü Nicolas Cage, yepyeni bir korku filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Cage'in filmini izleyenler daha şimdiden olumlu yorumlar yapıyor.

Hollywood dünyasının usta aktörü Nicolas Cage, yepyeni bir korku filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Cage'in filmini izleyenler daha şimdiden olumlu yorumlar yapıyor.

'Longlegs' (Cambaz) adındaki bu film, 1974 yılında geçiyor ve bir seri katil vakasını çözmeye çalışan FBI ajanı Lee Harker'ı merkezine alıyor. Film, Harker'ın bu seri katille kişisel bir bağlantısı olduğunu keşfetmesinden sonra hikaye bambaşka bir duruma evriliyor.

'Longlegs' (Cambaz) adındaki bu film, 1974 yılında geçiyor ve bir seri katil vakasını çözmeye çalışan FBI ajanı Lee Harker'ı merkezine alıyor. Film, Harker'ın bu seri katille kişisel bir bağlantısı olduğunu keşfetmesinden sonra hikaye bambaşka bir duruma evriliyor.

'Longlegs' filminde seri katili oynayan Nicolas Cage'e birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor. Lee Harker rolünü genç oyuncu Maika Monroe canlandırıyor.

'Longlegs' filminde seri katili oynayan Nicolas Cage'e birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor. Lee Harker rolünü genç oyuncu Maika Monroe canlandırıyor.

Korku filmlerini yakından takip edenler bilir; kendisi 'It Follows' (Peşimdeki Şeytan) filminde Jaime Height rolünü canlandırmıştı ve filmdeki performansıyla "Çığlık Kraliçesi" olarak anılmaya başlamıştı.

Korku filmlerini yakından takip edenler bilir; kendisi 'It Follows' (Peşimdeki Şeytan) filminde Jaime Height rolünü canlandırmıştı ve filmdeki performansıyla "Çığlık Kraliçesi" olarak anılmaya başlamıştı.

Suç, gerilim ve korkuyu bir araya getiren 'Longlegs' 12 Temmuz'da ABD'de vizyona girecek. Türkiye'de ise henüz vizyon tarihi belli değil. Ancak daha vizyona girmeden sinema dünyasının ilgisini çekti.

Suç, gerilim ve korkuyu bir araya getiren 'Longlegs' 12 Temmuz'da ABD'de vizyona girecek. Türkiye'de ise henüz vizyon tarihi belli değil. Ancak daha vizyona girmeden sinema dünyasının ilgisini çekti.
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Independent'ın aktardığına göre basın sinema yazarlarına izletilen film, izleyenlerde çok karmaşık duygular yarattı. Eleştirmenler film hakkında "bittikten sonra karın boşluğunuzda kalıyor", "rahatsızlık veriyor", "tiksindiriyor", "saf korku deneyimi yaşatıyor" ve "son 10 yılın en korkunç filmi" yorumlarını yaptı.

Independent'ın aktardığına göre basın sinema yazarlarına izletilen film, izleyenlerde çok karmaşık duygular yarattı. Eleştirmenler film hakkında "bittikten sonra karın boşluğunuzda kalıyor", "rahatsızlık veriyor", "tiksindiriyor", "saf korku deneyimi yaşatıyor" ve "son 10 yılın en korkunç filmi" yorumlarını yaptı.

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