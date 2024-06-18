Dune Filmindeki Rolüyle Çok Sevilen Aktör, Karayip Korsanları'nda Oynayıp Oynamayacağına Son Noktayı Koydu
Dune Filmindeki Rolüyle Çok Sevilen Aktör, Karayip Korsanları'nda Oynayıp Oynamayacağına Son Noktayı Koydu
Sinema dünyasının en çok sevilen serisi 'Karayip Korsanları'nın yeniden uyarlanacağı haberleri ortalıkta dolaşıyor. Serinin yapımcısı başrol için Johnny Depp'i istediğini söylese de başka oyuncuların da adı sık sık gündeme geliyor. Bunlardan birisi de Austin Butler. Gelin bu iddiaların son durumuna hep birlikte bakalım.
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Karayip Korsanları serisi hakkında son zamanlarda pek çok söylenti dolanıyor. Johnny Depp, serinin ilk 5 filminde Kaptan Jack Sparrow rolünde oynamış ve bu rolle hepimizin hafızasına kazınmıştı.
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Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer ise aylardır verdiği röportajlarda iki yeni filmin gelişirilmekte olduğunu ve altıncı filmde Depp'in olmasını istediğini söylemişti. Sonrasında seride yer alacağı iddiaları yalanlanmıştı.
Johnny Depp'in rol alacağı iddiaları devam ederken bir de Disney'in başrol için ünlü aktör Austin Butler'i seride istediğini öğrenmiştik. Tabii bu haber de seriyi sevenler arasında "Yeni kaptanımız Butler mi?" sorusunu akıllara getirmişti.
Independent'ın haberine göre yeni filmi Motorcular'ın (The Bikeriders) tanıtımını yapan Austin Butler bu söylentilere bir nokta koydu. Entertainment Tonight'a konuşan ünlü oyuncu "Ben böyle bir şey duymadım" dedi.
Butler yaptığı açıklamada Karayip Korsanları serisini çok sevdiğini ve böyle bir seriyi yeniden çekmenin zor olduğunu da dile getirdi. Bakalım Kaptan Jack Sparrow'u oynamak kime nasip olacak, hep birlikte göreceğiz.
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acayip yakışıklı adam, dune filmini izlettiren sırf bunun performansıydı. rockstar gibiydi, muazzamdı...