Dune Filmindeki Rolüyle Çok Sevilen Aktör, Karayip Korsanları'nda Oynayıp Oynamayacağına Son Noktayı Koydu

Sinema dünyasının en çok sevilen serisi 'Karayip Korsanları'nın yeniden uyarlanacağı haberleri ortalıkta dolaşıyor. Serinin yapımcısı başrol için Johnny Depp'i istediğini söylese de başka oyuncuların da adı sık sık gündeme geliyor. Bunlardan birisi de Austin Butler. Gelin bu iddiaların son durumuna hep birlikte bakalım.