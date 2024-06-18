Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
İzleyenler Oyun Zannetti: Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Dövüş Sahnesinde Yere Düştü!

İzleyenler Oyun Zannetti: Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Dövüş Sahnesinde Yere Düştü!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 12:01

Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ı canlandıran ünlü oyuncu Sir Ian McKellen, oynadığı tiyatro oyunu sırasında düştü. McKellen'ın düşüşünün ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ı canlandıran 85 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün geçirdiği bir kazayla sevenlerini telaşlandırdı. Ünlü oyuncu Sir Ian McKellen, Londra'daki Player Kings performansı sırasında sahneden düştü.

Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ı canlandıran 85 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün geçirdiği bir kazayla sevenlerini telaşlandırdı. Ünlü oyuncu Sir Ian McKellen, Londra'daki Player Kings performansı sırasında sahneden düştü.

Pazartesi gecesi düzenlenen tiyatro oyununda Sir Ian McKellen, bir dövüş sahnesini canlandırıyordu ve oyun sırasında sahneden düştü. Euronews'ün haberine göre izleyenler bu düşüşü oyunun bir parçası zannetti.

Pazartesi gecesi düzenlenen tiyatro oyununda Sir Ian McKellen, bir dövüş sahnesini canlandırıyordu ve oyun sırasında sahneden düştü. Euronews'ün haberine göre izleyenler bu düşüşü oyunun bir parçası zannetti.

Sir Ian McKellen, 'Oyuncu Krallar' tiyatro oyununda John Falstaff'ı canlandırıyordu. Galler Prensi ve Henry Percy'nin olduğu bir sahnede ayağının kaydığı öğrenildi. Basına yansıyan haberlere göre Gandalf'ın sağlık durumu iyi ve hızla iyileşiyor.

Sir Ian McKellen, 'Oyuncu Krallar' tiyatro oyununda John Falstaff'ı canlandırıyordu. Galler Prensi ve Henry Percy'nin olduğu bir sahnede ayağının kaydığı öğrenildi. Basına yansıyan haberlere göre Gandalf'ın sağlık durumu iyi ve hızla iyileşiyor.

Sir Ian McKellen'a daha bundan birkaç ay önce Gollum'un yakalanışını anlatan filmde oynayıp oynamayacağı sorulmuştu. O da yaşım elverirse yani 'ölmezsem' neden olmasın demişti.

Sir Ian McKellen'a daha bundan birkaç ay önce Gollum'un yakalanışını anlatan filmde oynayıp oynamayacağı sorulmuştu. O da yaşım elverirse yani 'ölmezsem' neden olmasın demişti.

Bir an önce iyileş Gandalf! Yüzüklerin Efendisi serisinin sana ihtiyacı var!

Bir an önce iyileş Gandalf! Yüzüklerin Efendisi serisinin sana ihtiyacı var!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın