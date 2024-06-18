İzleyenler Oyun Zannetti: Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Dövüş Sahnesinde Yere Düştü!
İzleyenler Oyun Zannetti: Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Dövüş Sahnesinde Yere Düştü!
Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ı canlandıran ünlü oyuncu Sir Ian McKellen, oynadığı tiyatro oyunu sırasında düştü. McKellen'ın düşüşünün ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
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Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ı canlandıran 85 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün geçirdiği bir kazayla sevenlerini telaşlandırdı. Ünlü oyuncu Sir Ian McKellen, Londra'daki Player Kings performansı sırasında sahneden düştü.
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Pazartesi gecesi düzenlenen tiyatro oyununda Sir Ian McKellen, bir dövüş sahnesini canlandırıyordu ve oyun sırasında sahneden düştü. Euronews'ün haberine göre izleyenler bu düşüşü oyunun bir parçası zannetti.
Sir Ian McKellen, 'Oyuncu Krallar' tiyatro oyununda John Falstaff'ı canlandırıyordu. Galler Prensi ve Henry Percy'nin olduğu bir sahnede ayağının kaydığı öğrenildi. Basına yansıyan haberlere göre Gandalf'ın sağlık durumu iyi ve hızla iyileşiyor.
Sir Ian McKellen'a daha bundan birkaç ay önce Gollum'un yakalanışını anlatan filmde oynayıp oynamayacağı sorulmuştu. O da yaşım elverirse yani 'ölmezsem' neden olmasın demişti.
Bir an önce iyileş Gandalf! Yüzüklerin Efendisi serisinin sana ihtiyacı var!
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