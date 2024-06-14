Vizyona Girsin Diye Gün Saydığımız 'Inside Out 2' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Son zamanların en heyecanla, en merakla ve daha pek çok sayamacağımız enlerle beklenen 'Inside Out 2' (Ters Yüz 2) bugün vizyona girdi. Kaygı karakterinin hikayeye dahil olduğu bu animasyon filme dünya çapında ilk tepkiler gelmeye başladı. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.