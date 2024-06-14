Vizyona Girsin Diye Gün Saydığımız 'Inside Out 2' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Vizyona Girsin Diye Gün Saydığımız 'Inside Out 2' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Son zamanların en heyecanla, en merakla ve daha pek çok sayamacağımız enlerle beklenen 'Inside Out 2' (Ters Yüz 2) bugün vizyona girdi. Kaygı karakterinin hikayeye dahil olduğu bu animasyon filme dünya çapında ilk tepkiler gelmeye başladı. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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'Inside Out'(Ters Yüz), 2015 yılında vizyona girmiş ve tüm zamanların en çok sevilen animasyon filmi olarak tarihe geçmişti. İzleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğenilen film, 88. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film ödülünü kazanmıştı.
Film, 11 yaşındaki Riley adlı bir kızın zihnindeki Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti isimli duyguların hikayesini anlatmıştı. Tabii bu hikayenin üzerinden 9 yıl geçti, 'Inside Out 2' filmi bugün (14 Haziran) vizyona girdi.
Fragmanından tutun da karakterlerin yayınlanan her görseli aylarca heyecanımızı diri tuttu. Ve nihayet o gün geldi çattı. Riley büyüdü, filme Kaygı karakteri katıldı. Kısacası diyeceğimiz o ki filmi izledikten sonra hamburger ile dondurma yiyelim, milkshake içelim goygoyunun günü geldi.
Gelin filmi izleyenler ilk hangi tepkileri göstermiş, hep birlikte bakalım.
"Inside Out 2 çok tatlıydı. Yeğenlerimi izlemeye götürmem gerekiyor"
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"Az önce Inside Out 2'yi izledim ve çok güzeldi. Orijinaline göre harika bir ilerlemeydi, çok sevdim ve tabii ki gözyaşlarımı tutamadım"
"Inside Out 2'yi küçük kardeşlerimle bir hevesle izledim. Sırların olduğu sahneydi. Tüylerim diken diken oldu ve savaş ya da kaç tepkim devreye girdi. Korku filmlerinde gördüğüm her şeyden daha fazla korkunç ve daha acayipti. Bir çocuk filminde. Aptalcaydı. 10/10"
"Inside Out 2'yi seviyorum"
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"Inside Out 2 güzeldi. İlk filmin sahip olduğu çekiciliğin bir kısmı eksikti, ancak çok sayıda tek satırlık iyi sözler vardı. 7/10."
"Inside Out 2 harika"
"Inside Out 2 aslında ilkiyle aynı film, hahaha"
"Ağlayarak Inside Out 2 izliyorum"
"Inside Out 2'nin hikayesi bana 2023'teki kaygılarımı hatırlatıyor. Ne kadar büyüdüğümü görmek güzel"
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"Az önce Inside Out 2'yi izledim! Spoiler yok çünkü her yaştan insan izleyebilir. Söyleyeceğim şey şu ki, bir bebek gibi hıçkırdım. Maya'nın karakteri KUSURSUZ bir şekilde büyük bir gerilimle tasvir edilmişti; 'Anksiyete' mükemmel bir eklemeydi"
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Siz Inside Out 2'yi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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