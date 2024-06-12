Başrolün Gereğinden Fazla Seksi Bulunduğu 'Hit Man' Filmini İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Başrolün Gereğinden Fazla Seksi Bulunduğu 'Hit Man' Filmini İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Richard Linklater'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Glen Powell ve Adria Arjona yer aldığı 'Hit Man' filmi bazı ülkelerde Netflix kütüphanesine eklendi, Türkiye'de ise vizyona girdi. Gelin filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Yönetmen koltuğunda 'Before Sunrise' filminin yönetmeni Richard Linklater'in oturduğu 'Hit Man' filmi Türkiye'de vizyona girdi, bazı ülkelerde ise Netflix kütüphanesinde yerini aldı.
Romantizm ve aksiyon komedi karışımı filmin başrollerinde Glen Powell ve Adria Arjona yer alıyor. Glen Powell'ı hatırlarsınız kendisi en son Sydney Sweeney ile başrol oynadıkları 'Anyone but You' ile sosyal medyada epey bir konuşulmuştu.
Glen Powell'ın başrolde oynadığı bu film de tartışma konusu olmaya başladı desek yeridir. Sosyal medyada yapılan yorumlara bakılırsa film izleyicilerin beğenisini topladı, hatta Powell ve Arjona'nın arasındaki kimya çok övüldü.
Independent'ın aktardığına göre ise bir sahne izleyiciler tarafından şimdiden bir klasik haline geldi. Film, bir kadını kurtarmaya çalışırken güvenilir bir tetikçiymiş gibi davranan gizli Houston polis memuru Gary Johnson'a odaklanıyor.
Filmde Glen Powell'ın canlandırdığı Gary, akılda kalmayan bir yüze sahip bir profesör olarak gösteriliyor. Bir sahnede öğrencilerden biri "Pardon, profesörümüz ne zaman seksi oldu?" diye soruyor.
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İşte izleyenlerin eleştirdiği konu da tam olarak bu. Netflix izleyicileri, Glen Powell'ın ezik görünen bir karakteri canlandırmak için fazla karizmatik olduğunu ve oyuncu seçiminin yanlış olduğunu düşünüyor. Daha doğrusu bu rol için "fazla seksi" olduğu şeklinde yorumlar yapıyorlar.
Peki Türkiye'de izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin onların yorumlarına hep birlikte bakalım.
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