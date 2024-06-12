Başrolün Gereğinden Fazla Seksi Bulunduğu 'Hit Man' Filmini İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Richard Linklater'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Glen Powell ve Adria Arjona yer aldığı 'Hit Man' filmi bazı ülkelerde Netflix kütüphanesine eklendi, Türkiye'de ise vizyona girdi. Gelin filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.